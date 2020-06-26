Межбанк: про основные "драйверы" последнего дня июня

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Последний день июня пройдет на валютном рынке очень активно. Основным “драйвером и мотиватором” поведения участников торгов в этот вторник будет конец месяца, квартала и полугодия. Всем клиентам надо закрыть оставшиеся сделки на отчетную дату, что добавит статистики торгов. По нашему прогнозу, объемы операций составят порядка $210-240 млн при совершении до 700 сделок.
В первой половине дня банки закроют клиентские сделки, а во второй – будут фиксировать свой финансовый результат по торговле валютой через валютную позицию и выходить на баланс на 1-е число.
К дополнительным факторам, которые повлияют на поведение межбанка, можно отнести:
1). Проводимый сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ (чиновники будут размещать по 500 млн грн на сроки в 91 и 147 дней, а также без ограничения объемов – на 238, 364, 602 и 959 дней). Будет попытка очередного снижения доходности по этим бумагам и пока инвесторы не “привыкнут” к снижению учетной НБУ до 6% годовых – снижение доходности по облигациям будет частично понижать объемы размещаемых бумаг.
2). Зачисление валютной выручки за два дня ( вчера в Украине был выходной понедельник, но он был рабочим в ЕС и США). Сегодня украинские банки зачислят валютную выручку за прошлую пятницу и нерабочий у нас понедельник – и часть этой валюты выйдет сегодня на межбанк.
3). Операции Нафтогаза – основные суммы валюты для финансирования расчетов с государством – госкомпания уже продала, но и сегодня будет периодически выходить с продажами в те моменты, когда котировки на торгах будут максимальными.
Но главным для всех клиентов и банков все же будет фактор конца месяца. Даже продолжение заходов от Госказначейства возмещений НДС экспортерам уже больше сыграет только в последующие дни, так как сегодняшние перечисления этих средств пройдут в основном после обеда и уже не успеют существенно отразиться на котировках и поведении межбанка.
Курсовой тренд снова останется полностью зависимым от поведения крупных игроков и их курсовых задач, а НБУ по возможности постарается продолжить выкуп излишка предложения доллара в резервы.
По прогнозам Finance.ua, 30 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,80 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,69 / 26,71
евро – 29,91 / 29,94
российский рубль – 0,3835 / 0,3840
Курсы валют на Межбанке
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