Как Covid-19 изменил рынок продажи авто в Украине

Covid-19 нанес удар и по рынку продажи автомобилей в Украине. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые 5 месяцев 2020 года в сравнении с предыдущим периодом прошлого года упал на чуть более 7%.

Основной спад продаж пришелся на март-апрель после введения в Украине жестких карантинных мероприятий.

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В мае объемы продаж стали возобновляться, общий объем составил 5850 новых авто, что на 60% больше, чем за апрель. Но майский показатель прошлого года был на 12% лучше.

По итогам первых пяти месяцев 2020 года в Украине было продано около 30 000 новых авто.

Тройка лидеров в мае:

3-е место у KIA . Продано более 660 авто. Этому бренду сейчас принадлежит более 11% украинского рынка.

. Продано более 660 авто. Этому бренду сейчас принадлежит более 11% украинского рынка. 2-е место принадлежит Renault. Продано более 820 авто. Этому бренду сейчас принадлежит более 14% украинского рынка.

1-е место принадлежит Toyota. Продано более 1000 авто. Этому бренду сейчас принадлежит более 17% украинского рынка.

Как отмечает Александр Лосев, финансовый эксперт Alpari, для того, чтобы потеснить тройку лидеров, таким брендам как Skoda, Mercedes и Hyundai нужно увеличить количество продаж в три раза, потому как отрыв от лидеров весьма велик.

В хвосте продаж – Volvo и Volkswagen. Количество проданных авто за май составило более 65 и 70 авто соответственно. Эти два бренда занимают не более одного процента украинского рынка соответственно.

“Если опять в стране не введут карантин, то рынок продаж автомобилей будет восстанавливаться и дальше. Впереди туристический сезон, и наверняка многие украинцы захотят поехать на юг на новом авто. Но главным приоритетом выбора остается соотношение цены товара, качества, сервиса и платежеспособности покупателя”, – говорит Лосев.