Как Covid-19 изменил рынок продажи авто в Украине

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Covid-19 нанес удар и по рынку продажи автомобилей в Украине. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые 5 месяцев 2020 года в сравнении с предыдущим периодом прошлого года упал на чуть более 7%.
Основной спад продаж пришелся на март-апрель после введения в Украине жестких карантинных мероприятий.
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В мае объемы продаж стали возобновляться, общий объем составил 5850 новых авто, что на 60% больше, чем за апрель. Но майский показатель прошлого года был на 12% лучше.
По итогам первых пяти месяцев 2020 года в Украине было продано около 30 000 новых авто.
Тройка лидеров в мае:
Как отмечает Александр Лосев, финансовый эксперт Alpari, для того, чтобы потеснить тройку лидеров, таким брендам как Skoda, Mercedes и Hyundai нужно увеличить количество продаж в три раза, потому как отрыв от лидеров весьма велик.
В хвосте продаж – Volvo и Volkswagen. Количество проданных авто за май составило более 65 и 70 авто соответственно. Эти два бренда занимают не более одного процента украинского рынка соответственно.
“Если опять в стране не введут карантин, то рынок продаж автомобилей будет восстанавливаться и дальше. Впереди туристический сезон, и наверняка многие украинцы захотят поехать на юг на новом авто. Но главным приоритетом выбора остается соотношение цены товара, качества, сервиса и платежеспособности покупателя”, – говорит Лосев.
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