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"Укрпочта" направила в госбюджет дивиденды за 2019 год

"Укрпочта" направила в госбюджет дивиденды за 2019 год

“Укрпочта” направила в государственный бюджет половину прибыли 2019 года – 202,7 миллиона гривен дивидендов.

Об этом в Facebook сообщил глава госкомпании Игорь Смелянский.

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“Сегодня я подписал аудированную, годовую отчетность компании за 2019 год и отправил в бюджет государства 50% от нашего чистой прибыли – 202,7 миллиона гривен дивидендов + 36,5 миллионов гривен предоплаты налога на прибыль 2020 года. Нам бы, конечно, очень хотелось эти деньги инвестировать в инфраструктуру “Укрпочты”, чтобы мне не приходилось читать о раздолбанных отделениях и машинах. Но я также понимаю ситуацию в стране”, – пишет руководитель “Укрпочты”.

По словам Смелянского, остальные 50% прибыли направлены на инвестиции и борьбу с коронавирусом.

По материалам Економічна Правда
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