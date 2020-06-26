"Укрпочта" направила в госбюджет дивиденды за 2019 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укрпочта” направила в государственный бюджет половину прибыли 2019 года – 202,7 миллиона гривен дивидендов.
Об этом в Facebook сообщил глава госкомпании Игорь Смелянский.
Читайте также: Укрпочта планирует пустить свой главный офис на Крещатике с молотка
“Сегодня я подписал аудированную, годовую отчетность компании за 2019 год и отправил в бюджет государства 50% от нашего чистой прибыли – 202,7 миллиона гривен дивидендов + 36,5 миллионов гривен предоплаты налога на прибыль 2020 года. Нам бы, конечно, очень хотелось эти деньги инвестировать в инфраструктуру “Укрпочты”, чтобы мне не приходилось читать о раздолбанных отделениях и машинах. Но я также понимаю ситуацию в стране”, – пишет руководитель “Укрпочты”.
По словам Смелянского, остальные 50% прибыли направлены на инвестиции и борьбу с коронавирусом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара - КШЭ4 ч. назад - 13896 7
С 2021 года газ можно будет покупать у Укрпочты и розничных сетей магазинов5 ч. назад - 1156 7
Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)7 ч. назад - 2147 6
Когда будут повышать минималку в Украине: предварительный график (инфографика)6 ч. назад - 1222 4
Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойникиВчера, 20:14 - 9935 4
Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водителиВчера, 18:17 - 20099
Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара - КШЭ4 ч. назад - 13896 7
Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойникиВчера, 20:14 - 9935 4
Средняя заработная плата за апрель в Киеве7 ч. назад - 2522
В Нацбанке пояснили, что спасает экономику8 ч. назад - 2169
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)57 мин. назад - 142
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Вчера, 15:27 - 437
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)Позавчера, 12:17 - 625
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 592
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)24.06.2020, 13:35 - 5455 4