Коронакризис: Air France отказывается от крупнейших пассажирских самолетов во флоте

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Французская авиакомпания Air France, которая объявила в марте, что выводит A380 из своего парка, распрощалась со своим крупнейшим пассажирским самолетом в пятницу, 26 июня.
Об этом сообщает канал BFMTV.
“После всего лишь 11 лет эксплуатации самолеты A380 больше не будут использоваться авиакомпанией Air France”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Air France планировала использовать свои A380 по крайней мере до 2022 года. Но конец эксплуатации производимого концерном Airbus гигантского самолета еще больше ускорился в связи с пандемией и проседанием авиатрафика. Еще раньше авиакомпании заявили об убыточности самолета, а Airbus объявил о прекращении его производства в конце 2019 года.
Авиакомпания 26 июня выполнила последний прощальный рейс F-HPJH – самолет был поставлен компании Air France всего восемь лет назад, в мае 2012 года. На борту спецрейса находилось 516 сотрудников перевозчика, которые работали над самолетом. Он пролетел через всю Францию и вернулся в парижский аэропорт Шарль де Голль, проведя в воздухе около двух часов и 20 минут.
Этот тип самолетов в целом перевез 18 миллионов пассажиров авиакомпании, произведя 40 тысяч перелетов. Всего во флоте авиакомпании было десять самолетов А380. Этот самолет будет заменен на А350, который стал крупнейшим в Airbus после отказа от А380.
Так, Air France-KLM заказала в конце 2019 года еще 10 самолетов А350-900, доведя количество заказанных французской компанией А350 до 38, три из которых уже поставлены. Этот самолет меньше (324 места вместо 500 для А380), но его эксплуатация обходится дешевле.
The legendary #A380 bids a final farewell and makes its last #AirFrance flight today, Friday 26 june. 🛬Bye-bye big bird! #AF380 pic.twitter.com/LNkkqX3htU— Air France (@airfrance) June 26, 2020
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