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Коронакризис: Air France отказывается от крупнейших пассажирских самолетов во флоте

Коронакризис: Air France отказывается от крупнейших пассажирских самолетов во флоте

Французская авиакомпания Air France, которая объявила в марте, что выводит A380 из своего парка, распрощалась со своим крупнейшим пассажирским самолетом в пятницу, 26 июня.

Об этом сообщает канал BFMTV.

“После всего лишь 11 лет эксплуатации самолеты A380 больше не будут использоваться авиакомпанией Air France”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Air France планировала использовать свои A380 по крайней мере до 2022 года. Но конец эксплуатации производимого концерном Airbus гигантского самолета еще больше ускорился в связи с пандемией и проседанием авиатрафика. Еще раньше авиакомпании заявили об убыточности самолета, а Airbus объявил о прекращении его производства в конце 2019 года.

Авиакомпания 26 июня выполнила последний прощальный рейс F-HPJH – самолет был поставлен компании Air France всего восемь лет назад, в мае 2012 года. На борту спецрейса находилось 516 сотрудников перевозчика, которые работали над самолетом. Он пролетел через всю Францию ​​и вернулся в парижский аэропорт Шарль де Голль, проведя в воздухе около двух часов и 20 минут.

Этот тип самолетов в целом перевез 18 миллионов пассажиров авиакомпании, произведя 40 тысяч перелетов. Всего во флоте авиакомпании было десять самолетов А380. Этот самолет будет заменен на А350, который стал крупнейшим в Airbus после отказа от А380.

Так, Air France-KLM заказала в конце 2019 года еще 10 самолетов А350-900, доведя количество заказанных французской компанией А350 до 38, три из которых уже поставлены. Этот самолет меньше (324 места вместо 500 для А380), но его эксплуатация обходится дешевле.

По материалам Европейская правда
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