Английский суд рассмотрит иск ПриватБанка к Коломойскому в 2022 году

Английский суд установил дату рассмотрения по существу иска ПриватБанка против бывших акционеров на более чем $ 3 млрд.

Высокий суд Англии и Уэльса назначил рассмотрение по существу дела ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.

Ожидается, что рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель, сообщили в ПриватБанке.

Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушания 1 марта 2022.

“В решениях, принятых во время двухдневного совещания о порядке рассмотрения дела, судья Манн согласился с доводами ПриватБанка по ряду вопросов по графику рассмотрения дела и инструкций по подготовке к рассмотрению. Уже длительное время продолжается процедура подготовки к слушанию по сути с установленными сроками для разных ее этапов, которые необходимо пройти до начала рассмотрения дела всем сторонам “, – отметили в ПриватБанке.

Всемирный арест активов Боголюбова и Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела.

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ПриватБанк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более $ 3 млрд (включая проценты).

Справка Finance.ua:

Иск банка касается мошеннических действий в отношении кредитов на сумму $1,9 млрд, которые были использованы для осуществления авансовых платежей шести компаниям-ответчикам по «кажущимися» договорам поставки, которые «не могли быть выполнены и более того, даже не было никакого намерения на их выполнение. Они были использованы как прикрытие для оправдания утечки огромных сумм средств из банка».

$1,8 млрд были проведены через три английские компании.