Английский суд рассмотрит иск ПриватБанка к Коломойскому в 2022 году

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Английский суд установил дату рассмотрения по существу иска ПриватБанка против бывших акционеров на более чем $ 3 млрд.
Высокий суд Англии и Уэльса назначил рассмотрение по существу дела ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.
Ожидается, что рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель, сообщили в ПриватБанке.
Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушания 1 марта 2022.
“В решениях, принятых во время двухдневного совещания о порядке рассмотрения дела, судья Манн согласился с доводами ПриватБанка по ряду вопросов по графику рассмотрения дела и инструкций по подготовке к рассмотрению. Уже длительное время продолжается процедура подготовки к слушанию по сути с установленными сроками для разных ее этапов, которые необходимо пройти до начала рассмотрения дела всем сторонам “, – отметили в ПриватБанке.
Всемирный арест активов Боголюбова и Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела.
ПриватБанк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более $ 3 млрд (включая проценты).
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