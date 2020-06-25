Минивэн Kia Carnival представлен официально (фото)

Компания Kia представила новый Carnival. В четвёртом поколении модель превратилась из классического однообъёмника в кросс-вэн – появился характерный пластиковый обвес по периметру, стали более «мускулистыми» колёсные арки, уменьшился передний свес. Габариты увеличились: Carnival стал длиннее и шире.

Внешне новый Kia Carnival напоминает предшественника только формой кузова: спереди кросс-вэн похож на актуальный Sorento характерными передними фарами, «вплетёнными» в радиаторную решётку; задняя диодная оптика теперь вытянута во всю ширину. Изменился угол наклона капота, форма задних стёкол, стали рельефнее крылья, а низ бамперов и порогов отделан практичным чёрным пластиком.

Впрочем, фирменных черт минивэна Carnival не потерял: у модели по-прежнему сдвижные боковые двери и длинная колёсная база. По сравнению с прошлым поколением минивэна расстояние между осями выросло на 30 миллиметров до 3090 миллиметров, общая длина кузова увеличилась на 40 миллиметров до 5155 миллиметров, а ширина – на 10 миллиметров до 1995 миллиметров.



Фото: Motor.ru

Вероятно, экстерьер кросс-вэна будет подкреплён технической начинкой: новый Carnival наверняка разработан на платформе Sorento четвёртого поколения. В таком случае однообъёмник Kia получит подключаемый полный привод и линейку двигателей, состоящую из турбодизеля 2.2, бензиновой «турбочетвёрки» 2.5 и гибридной силовой установки на базе наддувного мотора 1.6.



Фото: Motor.ru

Впрочем, Kia пока не раскрывает никаких подробностей о агрегатной базе и не делится фотографиями интерьера, ограничившись заявлением, что салон станет просторнее. Вероятно, дополнительная информация будет обнародована на следующей неделе.

Первым рынком нового Carnival будет Южная Корея – на родине компании Kia модель поступит в продажу в третьем квартале. До конца года корейский кросс-вэн наверняка появится в США под именем Sedona.