0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

Минивэн Kia Carnival представлен официально (фото)

Минивэн Kia Carnival представлен официально (фото)

Компания Kia представила новый Carnival. В четвёртом поколении модель превратилась из классического однообъёмника в кросс-вэн – появился характерный пластиковый обвес по периметру, стали более «мускулистыми» колёсные арки, уменьшился передний свес. Габариты увеличились: Carnival стал длиннее и шире.

Внешне новый Kia Carnival напоминает предшественника только формой кузова: спереди кросс-вэн похож на актуальный Sorento характерными передними фарами, «вплетёнными» в радиаторную решётку; задняя диодная оптика теперь вытянута во всю ширину. Изменился угол наклона капота, форма задних стёкол, стали рельефнее крылья, а низ бамперов и порогов отделан практичным чёрным пластиком.

Впрочем, фирменных черт минивэна Carnival не потерял: у модели по-прежнему сдвижные боковые двери и длинная колёсная база. По сравнению с прошлым поколением минивэна расстояние между осями выросло на 30 миллиметров до 3090 миллиметров, общая длина кузова увеличилась на 40 миллиметров до 5155 миллиметров, а ширина – на 10 миллиметров до 1995 миллиметров.


Фото: Motor.ru

Вероятно, экстерьер кросс-вэна будет подкреплён технической начинкой: новый Carnival наверняка разработан на платформе Sorento четвёртого поколения. В таком случае однообъёмник Kia получит подключаемый полный привод и линейку двигателей, состоящую из турбодизеля 2.2, бензиновой «турбочетвёрки» 2.5 и гибридной силовой установки на базе наддувного мотора 1.6.


Фото: Motor.ru

Впрочем, Kia пока не раскрывает никаких подробностей о агрегатной базе и не делится фотографиями интерьера, ограничившись заявлением, что салон станет просторнее. Вероятно, дополнительная информация будет обнародована на следующей неделе.

Первым рынком нового Carnival будет Южная Корея – на родине компании Kia модель поступит в продажу в третьем квартале. До конца года корейский кросс-вэн наверняка появится в США под именем Sedona.

По материалам motor.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.