Европе грозит серьезная вторая волна коронакризиса – Лагард

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Страны Европы, вероятно, прошли самый тяжелый этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом возможна серьезная вторая волна.
Об этом сказала глава Европейского центробанка Кристин Лагард, сообщил Reuters.
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“Мы, вероятно, прошли самую низкую точку, и я говорю об этом с некоторой тревогой, потому что, конечно, может начаться серьезная вторая волна”, – сказала Лагард.
Согласно базовому сценарию ЕЦБ, после более чем двухмесячного весеннего карантина экономика ЕС может сократиться на 8,7% в 2020 году.
“Авиаиндустрия, индустрия туризма и отелей, индустрия развлечений выйдут из этого процесса восстановления в иной форме, и некоторые из них, вероятно, пострадают непоправимо. Но это также будет трансформация, потому что будут отрасли, которые возникнут из этих изменений”, – добавила Лагард.
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