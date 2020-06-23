Межбанк: компромисс нашли без НБУ

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Пятница на межбанке прошла достаточно спокойно, а НБУ не пришлось выходить на торги. Участники рынка сами находили компромисс по курсу, а роль регулятора по частичному сглаживанию валютных колебаний опять сыграл Укргазбанк.
В конце дня, когда спрос увеличивался и это грозило ростом котировок – госбанк продавал валюту в пределах около уровня 26,70 гривен за доллар, что и не давало спекулянтам разогреть курс под конец пятничной сессии.
Ход торгов
Спрос и предложение постоянно менялись на фоне низких объемов фактических сделок, и к 11 часам доллар просел с утренних 26,69/26,72 до 26,68/26,70 гривен.
На малообъемном и достаточно вялом рынке выход каждого крупного покупателя или продавца полностью изменял расклад сил на торгах и к 12:00 котировки остановились на отметке 26,685/26,7050. В этих пределах они с небольшими отклонениями находились до самого завершения активной фазы сессии – т.е. почти до 15 часов.
Периодические выходы Укргазбанка с продажей валюты около уровня 26,70 гривен за доллар – не позволили спекулянтам “разогнать” курс к концу дня на мелких сделках и завершилась сессия в пятницу котировками 26,695/26,715. НБУ на рынок не выходил.
Главные события 26 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,68 / 26,70
евро – 29,92 / 29,94
российский рубль – 0,3842 / 0,3847
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1203 / 1,1205
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