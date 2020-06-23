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Межбанк: компромисс нашли без НБУ

Межбанк: компромисс нашли без НБУ

Пятница на межбанке прошла достаточно спокойно, а НБУ не пришлось выходить на торги. Участники рынка сами находили компромисс по курсу, а роль регулятора по частичному сглаживанию валютных колебаний опять сыграл Укргазбанк.

В конце дня, когда спрос увеличивался и это грозило ростом котировок – госбанк продавал валюту в пределах около уровня 26,70 гривен за доллар, что и не давало спекулянтам разогреть курс под конец пятничной сессии.

Ход торгов
Спрос и предложение постоянно менялись на фоне низких объемов фактических сделок, и к 11 часам доллар просел с утренних 26,69/26,72 до 26,68/26,70 гривен.

На малообъемном и достаточно вялом рынке выход каждого крупного покупателя или продавца полностью изменял расклад сил на торгах и к 12:00 котировки остановились на отметке 26,685/26,7050. В этих пределах они с небольшими отклонениями находились до самого завершения активной фазы сессии – т.е. почти до 15 часов.

Периодические выходы Укргазбанка с продажей валюты около уровня 26,70 гривен за доллар – не позволили спекулянтам “разогнать” курс к концу дня на мелких сделках и завершилась сессия в пятницу котировками 26,695/26,715. НБУ на рынок не выходил.

Главные события 26 июня на межбанке:

  • Курс доллара фактически не изменился – с утренних 26,69/26,72 гривен к вечеру пятницы его котировки остановились на отметке 26,695/26,715;
  • НБУ не выходил сегодня на рынок;
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,6937 гривен, а официальный на 30 июня установлен на отметке 26,6922 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,68 / 26,70
евро – 29,92 / 29,94
российский рубль – 0,3842 / 0,3847

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1203 / 1,1205

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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