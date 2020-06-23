YouTube тестирует упрощённую запись коротких видео

Команда популярного видеосервиса YouTube рассказала о новой экспериментальной функции, которая сейчас начала тестироваться.

По мнению экспертов, новшество призвано помочь YouTube конкурировать со сверхпопулярным сервисом TikTok и привлечь молодёжь.

Функция позволяет записывать серии коротких видео прямо в мобильных приложениях YouTube, а затем объединять их и выкладывать как один небольшой ролик.

Одним нажатием на кнопку пользователь начинает съёмку, вторым нажатием запись останавливается, затем можно также легко снять второй кусочек ролика, третий и так далее. Максимальная длина составного ролика составляет 15 секунд. В отличие от «Историй» такие ролики будут выкладываться в основном канале Youtube пользователя, а не в отдельной секции.

Кнопка «Создать видео» уже появилась у ограниченного круга пользователей мобильных приложений Youtube для Android и iOS.