Нацбанк начал принимать жалобы украинцев на финучреждения

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Национальный банк начинает принимать обращения населения о работе небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Мы начинаем принимать и обрабатывать обращения граждан относительно работы финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов», – сообщает НБУ.
Клиентам финучреждений в случае нарушения их прав в первую очередь стоит обращаться с письменной жалобой на имя руководителя соответствующего финансового учреждения. Если финучреждение не реагирует даже после жалобы, стоит обращаться в Национальный банк.
В сегодняшней ситуации распространения коронавируса в Украине безопаснее и удобнее всего обращаться в Нацбанк с помощью дистанционных каналов:
В обращении к НБУ потребитель должен предоставлять ту же информацию, которую раньше требовала Нацкомфинуслуг.
В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место жительства и электронную почту. Необходимо рассказать суть затронутого вопроса, вашего предложения или жалобы, а также указать, какого финансового учреждения касается обращение. Информации должно быть достаточно для обоснованного решения вашего дела. Такие же требования были и у предыдущего регулятора небанковских финансовых учреждений.
Ответ на стандартное обращение предоставляется в течение 30 дней. Вместе с тем, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, ответ предоставляется в течение 15 дней. В отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 дней. Но Национальный банк обязательно сообщает об этом жалобщику.
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