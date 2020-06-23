Нацбанк начал принимать жалобы украинцев на финучреждения

Национальный банк начинает принимать обращения населения о работе небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Мы начинаем принимать и обрабатывать обращения граждан относительно работы финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов», – сообщает НБУ.

Клиентам финучреждений в случае нарушения их прав в первую очередь стоит обращаться с письменной жалобой на имя руководителя соответствующего финансового учреждения. Если финучреждение не реагирует даже после жалобы, стоит обращаться в Национальный банк.

В сегодняшней ситуации распространения коронавируса в Украине безопаснее и удобнее всего обращаться в Нацбанк с помощью дистанционных каналов:

пришлите обращение на электронную почту nbu@bank.gov.ua, используя специальную форму. В ближайшее время появится возможность подать обращение сразу на веб-сайте НБУ ;

позвоните в контакт-центр по номеру 0 800 505 240, звонки бесплатные. Если вы звоните в нерабочее время или все операторы заняты, оставьте ваш номер телефона на автоответчик, чтобы специалист Нацбанка мог с вами связаться позже;

отправьте письмо вместе с сопровождающими документами по адресу: 01601, г. Киев, ул. Институтская, 9.

В обращении к НБУ потребитель должен предоставлять ту же информацию, которую раньше требовала Нацкомфинуслуг.

В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место жительства и электронную почту. Необходимо рассказать суть затронутого вопроса, вашего предложения или жалобы, а также указать, какого финансового учреждения касается обращение. Информации должно быть достаточно для обоснованного решения вашего дела. Такие же требования были и у предыдущего регулятора небанковских финансовых учреждений.

Ответ на стандартное обращение предоставляется в течение 30 дней. Вместе с тем, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, ответ предоставляется в течение 15 дней. В отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 дней. Но Национальный банк обязательно сообщает об этом жалобщику.

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