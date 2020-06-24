Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)

Поскольку ношение масок становится нормой в условиях пандемии коронавируса, японский стартап Donut Robotics разработал “умную маску”, подключенную к Интернету, которая может передавать сообщения и переводить с японского на восемь других языков. Белая пластиковая “c-mask” надевается на стандартные маски для лица и соединяется через Bluetooth с приложением для смартфона и планшета, которое может преобразовывать речь в текстовые сообщения, совершать звонки или усиливать голос владельца маски.

Инженеры Donut Robotics разработали идею маски, когда искали продукт, который помог бы компании пережить пандемию. Когда разразился коронавирус, они только заключили контракт на поставку роботизированных гидов и переводчиков в токийский аэропорт Ханэда.



Но этот продукт стал невостребованным после краха авиаперевозок.

Первые 5000 масок Donut Robotics будут отправлены покупателям в Японии, начиная с сентября. Также планируется продавать их в Китае, США и Европе. Маска Donut Robotics стоимостью около $40 рассчитана на массовый рынок. По словам представителя компании, одной из целей является получение дохода от абонентских услуг, предлагаемых через приложение, которое пользователи будут загружать.