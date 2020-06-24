Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Поскольку ношение масок становится нормой в условиях пандемии коронавируса, японский стартап Donut Robotics разработал “умную маску”, подключенную к Интернету, которая может передавать сообщения и переводить с японского на восемь других языков. Белая пластиковая “c-mask” надевается на стандартные маски для лица и соединяется через Bluetooth с приложением для смартфона и планшета, которое может преобразовывать речь в текстовые сообщения, совершать звонки или усиливать голос владельца маски.
Инженеры Donut Robotics разработали идею маски, когда искали продукт, который помог бы компании пережить пандемию. Когда разразился коронавирус, они только заключили контракт на поставку роботизированных гидов и переводчиков в токийский аэропорт Ханэда.
Но этот продукт стал невостребованным после краха авиаперевозок.
Первые 5000 масок Donut Robotics будут отправлены покупателям в Японии, начиная с сентября. Также планируется продавать их в Китае, США и Европе. Маска Donut Robotics стоимостью около $40 рассчитана на массовый рынок. По словам представителя компании, одной из целей является получение дохода от абонентских услуг, предлагаемых через приложение, которое пользователи будут загружать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Льготные пенсии в Украине отменят: в Пенсионном фонде сделали заявление3 ч. назад - 8233 6
Почему дешевый доллар не выгоден УкраинеВчера, 10:10 - 6803 6
Maserati отказался от двигателя Ferrari9 ч. назад - 421 2
Штрафы и запрет выезжать за границу: какие сюрпризы ждут должников за коммуналкуВчера, 12:45 - 8788 2
Квартира или дом в пригороде: что лучше покупать для сдачи в аренду (инфографика)2 ч. назад - 744 1
Названы страны, которые готовы принимать украинцев без ограничений на границеВчера, 17:16 - 11268
Льготные пенсии в Украине отменят: в Пенсионном фонде сделали заявление3 ч. назад - 8233 6
В КГГА рассказали, какие ремонты запрещено делать владельцам квартир в многоэтажкахВчера, 16:14 - 3454 1
Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяцеВчера, 18:34 - 2372
Коронавирус обрушил цены на жилье в Европе на 40%Вчера, 21:34 - 1938
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)Около часа назад - 43
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)Позавчера, 17:10 - 325
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)24.06.2020, 13:35 - 4896 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 754
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1376