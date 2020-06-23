Система проката велосипедов Nextbike провела ребрендинг

Система общественного проката велосипедов Nextbike сделала ребрендинг для города Киев и стала называться Bikenow.com.ua

Об этом сообщает соучредитель сервиса Алексей Кушка.

“Система общественного проката в Киеве меняет свое название, приложение и становится лучше (да-да, замки будут работать тоже лучше).:) А еще поездка до 30 мин будет стоить дешевле – всего 20 грн. До конца этой недели мы проводим тестирование работы основных моментов новой системы, а уже со следующей недели сделаем официальное открытие”, – пишет Кушка.

Сообщается, что для пользователей в Киеве нужно будет скачать новое приложение и переподключить платежную карту.

Действующие аккаунты и положительный остаток денежных средств на аккаунте будут автоматически перенесены в новую систему.

Все существующие парковочные локации остаются на привычных местах и добавляются новые, отмечается также, что велосипеды будут конструктивно похожими, но несколько отличаться.

За поездки и рекомендации приложения друзьям пользователь будет получать бонусы, которыми тоже можно расплачиваться.