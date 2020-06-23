Первый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

26 июня из столицы вылетел первый чартерный рейс с украинскими туристами после восстановления авиасообщения с другими странами мира.

Об этом сообщил аэропорт “Киев” в Facebook.

“Албания – первая страна, которая принимает туристов из Украины. 26 июня из аэропорта “Киев” вылетел первый чартерный рейс из Украины после восстановления авиасообщения с другими странами мира”, – говорится в сообщении.

Украинцы отправились самолетом авиакомпании Jonika. Отмечается, что туроператор включил в стоимость туров медицинское страхование от COVID-19.

В аэропорту добавили, что сейчас без ограничений, тестов и последующей обсервации украинцы могут попасть только в Албанию.