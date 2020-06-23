0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Первый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Первый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

26 июня из столицы вылетел первый чартерный рейс с украинскими туристами после восстановления авиасообщения с другими странами мира.

Об этом сообщил аэропорт “Киев” в Facebook.

“Албания – первая страна, которая принимает туристов из Украины. 26 июня из аэропорта “Киев” вылетел первый чартерный рейс из Украины после восстановления авиасообщения с другими странами мира”, – говорится в сообщении.

Украинцы отправились самолетом авиакомпании Jonika. Отмечается, что туроператор включил в стоимость туров медицинское страхование от COVID-19.

В аэропорту добавили, что сейчас без ограничений, тестов и последующей обсервации украинцы могут попасть только в Албанию.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.