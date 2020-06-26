Максим Криппа: как мотивировать сотрудников на карантине и пробудить вулкан продуктивности

«Стресс от карантина и пандемии можно перенаправить в рабочие успехи, если правильно подойти к делу», – рассказывает Максим Криппа. Предпринимателя, бизнесмена и владельца уникального ивент-агентства тоже затронули экономические проблемы, связанные с пандемией. Однако он вовремя нашел оптимальные решения для работы, стабилизировал ситуацию и не дал своему делу свалиться в вулкан банкротства.

Среди мер, которые помогли избежать закрытия – грамотная мотивация сотрудников. Для предприятий, полностью зависящих от большой команды специалистов, найти правильный подход к коллективу – важная задача. О ней сегодня и поговорим с тремя экспертами:

• Криппой Максимом Владимировичем – собственником агентства Три Н

• Коржом Владимиром Сергеевичем – ТОП-менеджером компании Evoplay

• Сыщенко Владимиром Афанасьевичем – руководителем компании BCR Ukraine

Сохраняйте позитивный настрой

Максим Криппа: В условиях карантина сотрудники становятся беспокойными. Заботы о родных, рабочем месте, безопасности и здоровье занимают почти все мысли. Соответственно, настроения меняются в сторону негативных: страх, беспокойство, апатия. Задача руководителя – стать рассудительным и спокойным примером для подчиненных. Когда коллектив видит, что вы понимаете их переживания о происходящем в биографии – это большой плюс в копилку уважения.

Требовать от людей 100% продуктивности в нынешнее сложное время – неграмотное решение. Однако если станете для них источником невозмутимости и моральным ориентиром – те выжмут из себя максимум, который возможен в рамках сложившейся ситуации.

Держите связь

Максим Криппа: Руководителям необходимо найти правильный подход к сотрудникам. Наладить связь, чтобы в их головах нашлось место рабочим вопросам, а не только переживаниям. Для этого нужно:

• Регулярно информировать работников о происходящем в мире и компании

• Создавать ежедневный план с учетом постоянно меняющейся ситуации

Следите за ключевыми показателями эффективности (KPI). Затем оговаривайте слабые и сильные стороны на совещаниях. Например, через Zoom или другой сервис. Какие задачи вызывают больше всего затруднений? Как организовать рабочий процесс, чтобы избавиться от имеющихся проблем? Что для этого может сделать коллектив в целом и отдельные работники? Думайте, анализируйте, общайтесь.

Владимир Корж: Помните: в экспресс-митингах главное – искать не виноватых, а принимать грамотные решения. Суть коллектива заключается в том, чтобы совместными усилиями справляться с трудностями. Однако их определение усложняется, если люди закрываются и умалчивают проблемы из-за страха. Те никуда не денутся, зато быстро достигнут критической массы, обеспечат массу неприятностей и скандалов. Жизнь – не гемблинг, чтобы полагаться на удачу, а работа – не казино. Вместо Фортуны баллом правят решительность и предусмотрительность.

Не утаивайте от сотрудников информацию, важную для их биографий

Максим Криппа: Помимо сложностей с коммуникациями, предприниматели сталкиваются с более серьезным вопросом – сокращения. Однако увольнения – крайняя мера, которой стоит избегать всеми средствами. Но если ситуация в компании сложилась критическая и не обойтись без радикальных решений – об этом нужно предупреждать заранее.

«Жизнь – не гемблинг, чтобы полагаться на удачу, а работа – не казино. Вместо Фортуны баллом правят решительность и предусмотрительность», – Максим Криппа.

Максим Криппа: К примеру, моему знакомому, собственнику фирмы, занимающейся кейтерингом, пришлось распрощаться с половиной штата. Все из-за финансовых проблем. Правда, он объявил о решении чуть ли не постфактум, что серьезно отразилось на репутации фирмы. Помните: в эпоху социальных сетей у сотрудников есть реальна возможность отомстить за пренебрежительное отношение. Особенно, если это заслужено.

Владимир Сыщенко: Как избежать или предвидеть экономические удары, приводящие к увольнениям? Например, просчитать, какие варианты будущего ждут бюджет компании:

• Оптимистичный – обычный формат работы быстро восстановится и пойдет хорошая прибыль

• Базовый – доход останется на прежнем уровне, придется тратиться только на самое важное

• Пессимистичный – прибыль снизится до критически низких отметок, нужно будет серьезно урезать расходы

Кроме того, для оперативного решения будущих финансовых проблем важно заранее понять, с кем вы готовы и не готовы расстаться. Главный критерий отбора – уровень ущерба работе от потери определенного человека.

Грамотно организовывайте рабочие процессы

Максим Криппа: Перешли на удаленную работу? Продумайте ее правила, комбинируя строгость и лояльность. Чтобы сотрудники быстрее и без скандалов адаптировались к новым условиям, сделайте вот что:

• Оставьте докарантинный график

• Для связи используйте почту, мессенджер или чат компании

• Четко оговорите сроки для коммуникаций: например, чтобы на сообщение отвечали в пределах получаса

• Утром планируйте загрузку на день, а вечером подводите итоги

• Посоветуйте работникам разграничить дома зоны отдыха и работы

Минимизация отвлекающих факторов – важный момент. Нужно донести родным: рабочее время – период, когда необходима тишина. Лично меня домашняя шумиха сильно отвлекала, пока я не разъяснил семье: на 8 часов дом для меня превращается в офис.

Обеспечьте медицинскую поддержку. Пример – IT-компании, среди которых и компания Evoplay

Владимир Корж: Будьте лояльными. Ищите способы помочь сотрудникам. Идите навстречу. В Evoplay, например, за время карантина мы детально отточили процесс дистанционной работы. Владелец проконсультировался с вирусологами еще в начале года, когда проблема COVID-19 ограничивалась Китаем. Стало ясно, что дело приобретет серьезный оборот, и мы оперативно подготовились к переходу на удаленку. Сейчас, спустя месяцы работы в дистанционном формате, все идеально налажено.

Для Evoplay здоровье сотрудников – не менее серьезная задача. Тимлиды мониторят самочувствие подчиненных, напоминают о необходимости физических нагрузок, свежего воздуха, витаминов и так далее. Но обычными рекомендациями дело не ограничивается. Открылся целый медицинский отдел – врачи оттуда выезжают на дом к тем, кто чувствует себя нехорошо. В наличии тесты на коронавирус, противовирусные препараты и другие медикаменты. В общем, заботимся о своих всеми силами.

Максим Криппа: К выходу в офис тоже стоит готовиться заранее. Это важный момент. Люди, выходящие из безопасности дома в посткарантинный мир, должны понимать – на работе здоровью ничего не угрожает. Поэтому компании обязаны соблюдать новые стандарты чистоты: расставить антисептики, проводить регулярные уборки с дезинфицирующими средствами, проветривать помещение. В идеале еще и развесить плакаты, мотивирующие придерживаться правил – вроде того же масочного режима и дистанций.

«Люди, выходящие из безопасности дома в посткарантинный мир, должны понимать – на работе здоровью ничего не угрожает», – Максим Криппа.

Учите коллег самопомощи

Владимир Сыщенко: Самосовершенствование – лучшее, чем можно заняться в период самоизоляции. В Сети полно разнообразных тренингов, семинаров и литературы любого профиля. Одни на время карантина стали дешевле, другие и вовсе бесплатными. Выбор – огромный. Главное, желание и мотивация стать лучше. Поэтому если хотите, чтобы к концу самоизоляции ваш коллектив прокачался – отправляйте людей учиться. Деньги на развитие команды – графа расходов, которая урезается одной из последних. Только не наткнитесь в интернете на аферистов, продающих липовые курсы. Сейчас развелось немало таких мошенников.

Максим Криппа: Часто достаточно банального пробуждения инициативы у сотрудников. Я зову это самопомощью. Расскажите о необходимости стать лучше. Когда в стране полно безработных, конкуренция на рынке труда зашкаливает. Так что стоит повышать свой уровень компетенции, чтобы оставить далеко позади претендентов на ваше место. При этом соблюдайте дружелюбность – незачем пугать сотрудников фатализмом.

«Расскажите о необходимости стать лучше. Когда в стране полно безработных, конкуренция на рынке труда зашкаливает», – Максим Криппа.

Устраивайте развлекательные активности

Максим Криппа: У меня в агентстве действует слегка советское, но актуальное правило. Звучит примерно так: «Хорошо работаем – круто гуляем». До карантина у нас проходили отличные тимбилдинги. Сейчас проводим онлайн-встречи в Zoom, где народ общается и веселится. Также устраиваем экоконкурсы: вроде сбора макулатуры, батареек и старой техники. Кто приносит больше всех – получает планшет.

Среди идей для онлайн-активностей – экскурсии сотрудников по жилищам друг друга, коллективные медитации, общение с руководством в формате Q&A, удаленная игра в настолки, встречи в VR и многое другое. Проявите изобретательность.

Максим Криппа: Также у работников есть чаты, где они обмениваются смешными фото и отвлекаются от рутины. Это хорошо, если не идет в ущерб работе. Поэтому не стоит без крайней нужды переходить границы и становиться «злым боссом». Правильное сочетание концентрации на работе и регулярных развлекательных мероприятий сплотит команду и повысит продуктивность. Попробуйте – метод работает. Если нужно процентное соотношение – это примерно 70% труда и 30% отдыха. Дерзайте!