«Домашнюю» версию робопса Spot показали в действии (видео)

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Четвероногий робот Spot, созданный инженерами Boston Dynamics, недавно поступил в продажу. Но приобрести его пока могут лишь бизнес-клиенты. Впрочем, по словам разработчиков, вскоре шанс обзавестись механическим питомцем появится у всех желающих.
Основатель компании Марк Райберт опубликовал видеоролик, в котором продемонстрированы возможности «домашней» версии знаменитого робопса.
В ближайшие месяцы компания планирует выпустить в продажу специальную конфигурацию Spot с механизированной рукой. Одной из её особенностей стала функция, при активации которой конечность неподвижно удерживается в определённом положении, а робот может перемещаться вокруг точки фиксации.
Оснащение манипулятором, по словам инженеров, существенно расширит возможности робота как на производстве, так и в быту. Хотя сейчас он не сертифицирован как безопасный для домашнего использования механизм, производитель уже разработал прототип четвероногого бытового помощника, который будет стоить дешевле бизнес-версии.
«У нас также есть проект, который, я уверен, многим из вас будет очень интересен — речь об уборке вашего дома. Сейчас Spot ещё недоступен для домашнего использования, но когда-нибудь это произойдёт», — отметил Райберт.
Производитель рассматривает и такие области применения Spot, как доставка посылок и уход за пожилыми людьми. В зависимости от комплектации, робопёс может оснащаться камерами с круговым обзором, что позволяет ему ориентироваться и перемещаться самостоятельно.
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