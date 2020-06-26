У Японии будет свой 5G

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В намерении США утопить Huawei японцы увидели шанс обрести второе дыхание в сфере производства передового телекоммуникационного оборудования. Ярлык «Сделано в Японии» может снова стать синонимом лучшей в отрасли продукции. Так решили компании NTT и NEC. И произойдёт это уже в следующие десять лет.
Японская телекоммуникационная группа Nippon Telegraph & Telephone объявила, что инвестирует 64,5 млрд иен ($597 млн) в 4,8 % акций группы ИТ-услуг компании NEC, чтобы вдохнуть жизнь в то, что обе они назвали альянсом «Сделано в Японии в 5G». Тем самым крупнейший в Японии телекоммуникационный оператор станет третьим по величине акционером NEC.
Основной задачей новоиспеченный «альянс» ставит создание национального оборудования для базовых станций и сотовых сетей 5-го поколения. Сегодня NEC занимает лишь 0,7 % мирового рынка сетевого оборудования. Благодаря уже сделанным и будущим инвестициям NTT она обещает к 2030 году захватить не менее 20% этого рынка. Серьёзная заявка отбить рынок у ведущих европейских и китайских производителей. Впрочем, Европу могут утопить социально-экономические проблемы, а с Китаем, как надеются в Японии, расправятся США.
Кстати, о планах отказаться от оборудования Huawei для сотовой связи 5G сообщил Сингапур. Этот город-государство для развёртывания сетей поколения 5G намерен воспользоваться оборудованием шведской Ericsson и финской Nokia.
Согласно планам NTT и NEC, они намерены создать альянс партнеров в отрасли, где нормой станет стратегия «вертикальной интеграции», в которой одна компания будет контролировать всю цепочку поставок. Генеральный директор NEC Такаши Ниино сказал: «Мы не можем выйти на зарубежный рынок базовых станций». И добавил: «Это последний шанс для нас конкурировать в мире».
NTT и NEC также будут сотрудничать в сфере разработки технологии 6G.
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