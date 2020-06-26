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Зарплаты и сокращения: к чему готовится бизнес

Зарплаты и сокращения: к чему готовится бизнес

По состоянию на конец июня более половины опрошенных представителей бизнеса уже полностью или частично вернулись к работе в офисе.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса бизнеса во время встречи предпринимателей Европейской бизнес ассоциации Business Outlook: Crisis Management Lessons.

Что с зарплатами и сокращением:

  • в контексте кадровой политики компаний, 60% опрошенных предпринимателей планируют сохранить персонал компании в неизменном составе;
  • 28% – думают над сокращением;
  • еще 13% ищут новых рабочих;
  • на ближайшие полгода 69% опрошенных планируют оставить уровень заработных плат неизменным;
  • 21% – готовятся сократить зарплаты;
  • лишь 9% размышляют над повышением.

Справка Finance.ua:

  • Больше всего на карантине пострадают компании, предоставляющие профессиональные услуги (маркетинг, консалтинг, дизайн), продление карантина не отразится на 36% опрошенных предприятий в этой сфере.
  • Уровень безработицы в Украине после карантина увеличится.
  • В Украине по результатам первого квартала 2020 года убытки крупных и средних предприятий составляют 4,9 миллиарда гривен, что зафиксировано впервые за несколько лет.

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По материалам Finance.UA
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