Зарплаты и сокращения: к чему готовится бизнес

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По состоянию на конец июня более половины опрошенных представителей бизнеса уже полностью или частично вернулись к работе в офисе.
Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса бизнеса во время встречи предпринимателей Европейской бизнес ассоциации Business Outlook: Crisis Management Lessons.
Что с зарплатами и сокращением:
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