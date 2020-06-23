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LOT возобновила полеты в три украинских города

LOT возобновила полеты в три украинских города

Польская авиакопания LOT объявила о возобновлении полетов в европейские страны. Об этом пишет “Польское радио”.

До конца августа авиакомпания охватит почти 70 направлений. Регулярные рейсы LOT, возобновленные в июле, включают рейсы в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул.

Самолеты LOT будут летать 7 раз в неделю с середины июля. С 15 июля пассажиры смогут летать в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией.

LOT объявила в общей сложности 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9 региональных портов. Ранее перевозчик объявил о возобновлении 20 регулярных сообщений с 1 июля.

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С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена семь раз в неделю в Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Милан, Цюрих и Женеву.

Напомним, с 22 июня Польша восстанавливает международное железнодорожное сообщение. Поезда начнут запускать в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.

Справка Finance.ua:

  • Польша с 1 июля разрешит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Требование обязательно носить маски на борту самолета остается в силе. Это касается пассажиров, а также стюардов.

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По материалам Finance.UA
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