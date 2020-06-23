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Агентства Platts и Argus запускают новые бенчмарки для американской нефти

Агентства Platts и Argus запускают новые бенчмарки для американской нефти

Агентства по ценообразованию на нефть Platts и Argus запускают новые бенчмарки для нефти, добываемой в США.

Как сообщает Reuters, новые эталонные ориентиры начнут действовать с сегодняшнего дня, с 26 июня.

Два агентства борются за первенство, чтобы каждый день оценивать более 3 млн баррелей нефти, поставляемой на мировые рынки с побережья Мексиканского залива США. Однако сегодня цены на сырье были привязаны к фьючерсам на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которая отражает нефть Западного Техаса, поставляемую в Кушинг, штат Оклахома.

Издание отмечает, что Кушинг потерял свою значимость, поскольку добыча сланцевой нефти в Техасе за последнее десятилетие значительно выросла, а в конце 2015 года Вашингтон снял запрет на экспорт сырой нефти из США.

Нефтедобывающая промышленность в значительной степени зависит от ежедневных оценок цен на нефть от Platts и Argus для покупки и продажи ее в разных регионах. Агентства используют различные методологии для оценки.

По заявлению Argus, котировки агентства будут охватывать нефть, добываемую в семи местах Мексиканского залива, включая Восточно-Хьюстонский терминал Magellan Midstream Partners, три терминала, принадлежащих партнерам Enterprise Products, и морские точки добычи в Хьюстоне, Сибруке и Техасе.

«Теперь у трейдеров будет возможность выбрать новый эталон, который будет представлять весь рынок побережья Мексиканского залива», – сказал Юан Краик, глава американского представительства в Argus Media.

Он сказал, что, вероятно, со временем агентство будет охватывать больше локаций.

Новая оценка Platts, Platts American Gulf Coast Select (AGS) будет отражать сырую нефть, поставляемую из Пермского бассейна на западе Техаса и Нью-Мексико с основными трубопроводами в Персидский залив.

По словам редакционного директора S&P Global Platts Ричарда Сванна, экономика сырой нефти на этом рынке сейчас не представлена на торгах. Он добавил, что «участники рынка призвали к эталонному показателю, который правильно отражал бы ядро физического рынка на побережье Мексиканского залива».

По материалам Mind
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