Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойники

Заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как с помощью камеры автофиксации обнаружили автомобиль с поддельными документами. По его словам, система автоматической фиксации зафиксировала превышение скорости и направила соответствующее письмо владельцу авто. Однако, на самом деле это оказался не тот автомобиль.

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Алексей описал один случай, который произошел с Максимом. Он получил штраф за чужое нарушение, ведь во время автофиксации мирно спал дома. Максим сообщил об ошибке в полицию, которая взяла в работу информацию. На данный автомобиль была роздана ориентировка, и патрульные экипажи начали его искать. Чуть позже нашли это авто в Белой Церкви.

“Во время проверки документов выявлены признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно: регистрационный документ изготовлен в кустарных условиях и не соответствует ни одному образцу на территории Украины. Автомобиль и водителя задержали”, – сообщил Алексей Белошицкий.

Таким образом, система автоматической фиксации стала дополнительным инструментарием для выявления такого вида правонарушений.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД . За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.

МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД .