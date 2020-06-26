Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойники

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Заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как с помощью камеры автофиксации обнаружили автомобиль с поддельными документами. По его словам, система автоматической фиксации зафиксировала превышение скорости и направила соответствующее письмо владельцу авто. Однако, на самом деле это оказался не тот автомобиль.
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Алексей описал один случай, который произошел с Максимом. Он получил штраф за чужое нарушение, ведь во время автофиксации мирно спал дома. Максим сообщил об ошибке в полицию, которая взяла в работу информацию. На данный автомобиль была роздана ориентировка, и патрульные экипажи начали его искать. Чуть позже нашли это авто в Белой Церкви.
“Во время проверки документов выявлены признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно: регистрационный документ изготовлен в кустарных условиях и не соответствует ни одному образцу на территории Украины. Автомобиль и водителя задержали”, – сообщил Алексей Белошицкий.
Таким образом, система автоматической фиксации стала дополнительным инструментарием для выявления такого вида правонарушений.
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