В Украине начали строить автодороги из шлака

На этот момент уже использовано почти 30 тыс. куб м металлургических шлаков.

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог.

Читайте также: В Киеве построят более 10 транспортных развязок

В целом в 2020 году планируется использовать 482 тыс. куб м металлургических шлаков в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Наибольший объем шлаков используют в Днепропетровской области – 373 тыс. куб. м. Отходы металлургического производства будут применяться на строительстве дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Напомним, Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Укравтодор, Нацкомсвязи и украинские Интернет-ассоциации подписали меморандум о сотрудничестве для развития широкополосного доступа в интернет на автодорогах.