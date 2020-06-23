В Украине начали строить автодороги из шлака

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На этот момент уже использовано почти 30 тыс. куб м металлургических шлаков.
Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог.
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В целом в 2020 году планируется использовать 482 тыс. куб м металлургических шлаков в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Наибольший объем шлаков используют в Днепропетровской области – 373 тыс. куб. м. Отходы металлургического производства будут применяться на строительстве дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.
Напомним, Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Укравтодор, Нацкомсвязи и украинские Интернет-ассоциации подписали меморандум о сотрудничестве для развития широкополосного доступа в интернет на автодорогах.
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