Glovo начал работать еще в одном городе Украины

Сервис курьерской доставки Glovo подключился к еще одному городу на западной Украине и теперь доступен для жителей Ровно.

Об этом свидетельствует информация на FACEBOOK-странице сервиса.

Зона покрытия: с запада на восток между улицами Макарова и Костромской, а с севера от улицы Алексинского до Басовкутской на юге города.

Со временем зона доставки будет расширяться. В Ровно сервис Glovo работает с 10:00 до 23:00.

Как сделать заказ:

необходимо загрузить приложение на AppStore или Google Play;

выбрать один из доступных в приложении разделов – “Рестораны”, “Супермаркеты”, “McDonald`s”, “Здоровье и красота”, “Экспресс-курьер”, “Что угодно” и сделать заказ;

курьеры доставят заказ в пределах часа из заведений города, находящихся в зоне покрытия сервиса;

кроме заказов из конкретных заведений, в разделе «Экспресс-курьер» можно передать любой предмет в пределах доступа сервиса;

отследить маршрут курьера можно на карте приложения в реальном времени, а при необходимости связаться с ним.

Стоимость доставки рассчитывается автоматически, в зависимости от расстояния.

Справка Finance.ua:

Сервис Glovo начал работу в Украине в октябре 2018 года.

Ровно – двадцать второй город в Украине, где работает сервис курьерской доставки Glovo.