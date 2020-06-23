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Glovo начал работать еще в одном городе Украины

Glovo начал работать еще в одном городе Украины

Сервис курьерской доставки Glovo подключился к еще одному городу на западной Украине и теперь доступен для жителей Ровно.

Об этом свидетельствует информация на FACEBOOK-странице сервиса.

Зона покрытия: с запада на восток между улицами Макарова и Костромской, а с севера от улицы Алексинского до Басовкутской на юге города.

Со временем зона доставки будет расширяться. В Ровно сервис Glovo работает с 10:00 до 23:00.

Как сделать заказ:

  • выбрать один из доступных в приложении разделов – “Рестораны”, “Супермаркеты”, “McDonald`s”, “Здоровье и красота”, “Экспресс-курьер”, “Что угодно” и сделать заказ;
  • курьеры доставят заказ в пределах часа из заведений города, находящихся в зоне покрытия сервиса;
  • кроме заказов из конкретных заведений, в разделе «Экспресс-курьер» можно передать любой предмет в пределах доступа сервиса;

Сервисы-помощники

  • отследить маршрут курьера можно на карте приложения в реальном времени, а при необходимости связаться с ним.

Стоимость доставки рассчитывается автоматически, в зависимости от расстояния.

Справка Finance.ua:

  • Сервис Glovo начал работу в Украине в октябре 2018 года.
  • Ровно – двадцать второй город в Украине, где работает сервис курьерской доставки Glovo.
  • Заказ не должен превышать размеры фирменного рюкзака в 40×40×30 см и вес в 9 кг.
По материалам Finance.UA
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