Glovo начал работать еще в одном городе Украины

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Сервис курьерской доставки Glovo подключился к еще одному городу на западной Украине и теперь доступен для жителей Ровно.
Об этом свидетельствует информация на FACEBOOK-странице сервиса.
Зона покрытия: с запада на восток между улицами Макарова и Костромской, а с севера от улицы Алексинского до Басовкутской на юге города.
Со временем зона доставки будет расширяться. В Ровно сервис Glovo работает с 10:00 до 23:00.
Как сделать заказ:
Стоимость доставки рассчитывается автоматически, в зависимости от расстояния.
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