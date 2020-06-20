Межбанк: "фактор Нафтогаза" сработал в полной мере

Четверг прошел на валютном рынке ожидаемо активно и все факторы, которые мы описали в своем утреннем прогнозе – сегодня сработали.

НБУ сегодня снова в торгах не участвовал, предоставив участникам рынка самим находить компромиссы по курсу. Но роль регулятора по частичному сглаживанию курсовых скачков сыграл Укргазбанк. Он опять выходил на торги с большими объемами продажи доллара и по слухам (которые почти на 100% являются правдой) – госбанк продавал новые порции доллара Нафтогаза. Делал это только на пике роста котировок и явно согласовывая объемы вливаний таким образом, чтобы не обваливать котировки доллара во время сессии. Так что “фактор Нафтогаза” сработал в полной мере.

Сыграли свое и первые существенные возмещения НДС экспортерам ( госказначейство перечислило порядка 3,1 млрд гривен клиентам банков), что частично отбило у них охоту к продаже валюты во второй половине дня, а у некоторых даже прибавило желания подкупить валюты на опасениях ее дальнейшего роста.

В целом, несмотря на распродажи доллара Укргазом – спрос на валюту превышал предложение, что давило на курс весь день. Основными покупателями были нерезиденты (продолжают выходить с ОВГЗ) и крупные импортеры (им надо закрывать свои валютные контракты на отчетную дату). Суета вокруг курса постепенно нарастает, хотя говорить о каком-то ажиотаже не стоит. Скорее происходящее можно назвать планомерным “вздергиванием” котировок, что пока выгодно как экспортерам, так и непосредственно Нафтогазу – как ведущему продавцу валюты на украинском межбанке.

Ход торгов

Спрос превышал предложение с самого начала сессии и к 11 часам доллар вырос с 26,66/26,69 до 26,71/26,73 гривен. К 12:00 на торги вышли основные продавцы, что на время понизило котировки до 26,67/26,69.

НБУ на рынок не выходил и как только в очередной раз спрос стал существенно превышать предложение и котировки пошли вверх, на торгах появлялся Укргазбанк с продажей доллара в пределах около уровня 26,70 гривен и выше.

На обед дилеры ушли при уровне котировок 26,68/26,70 гривен за доллар, а после 14 часов курс постепенно стал расти. Сказались как поступления возмещений НДС экспортерам, так и определенная раскачка рынка спекулянтами. Они сыграли “на повышение” и к 15 часам курс вырос до 26,695/26,715 гривен за доллар, а завершилась сессия на отметке 26,72/26,74.

Главные события 25 июня на межбанке:

Доллар подорожал с утренних 26,66/26,69 гривен до 26,72/26,74 к концу дня;

НБУ не выходил сегодня на рынок;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,7003 гривен, а официальный на 26 июня установлен на отметке 26,7002 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,69 / 26,71

евро – 29,90 / 29,92

российский рубль – 0,3843 / 0,3848

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1218 / 1,1220

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