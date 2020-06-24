В КГГА рассказали, какие ремонты запрещено делать владельцам квартир в многоэтажках

В многоквартирном доме жильцам квартир запрещено проводить некоторые работы по реконструкции или ремонту, в частности, увеличивать площадь санузлов за счет площади жилья.

Об этом в написал заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.

“Живя в здании со многими квартирами каждый из сожителей отвечает за состояние жилого дома. Некоторые работы по реконструкции или ремонту в квартире Департамент градостроительства и архитектуры не может разрешить, поскольку они могут привести к разрушению здания”, – написал Таций.

Что запрещено владельцам квартир:

разбирать наружные стены, чтобы объединить лоджии и балконы;

частично или полностью разбирать межэтажные перекрытия для объединения квартир по вертикали;

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увеличивать площадь санузлов и ванных комнат за счет площади жилья или вспомогательных помещений;

делать проемы в несущих стенах, если на эти действия отсутствует утвержденная проектная документация;

самовольно делать пристройки или надстройки к дому.

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