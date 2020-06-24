В КГГА рассказали, какие ремонты запрещено делать владельцам квартир в многоэтажках

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В многоквартирном доме жильцам квартир запрещено проводить некоторые работы по реконструкции или ремонту, в частности, увеличивать площадь санузлов за счет площади жилья.
Об этом в написал заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.
“Живя в здании со многими квартирами каждый из сожителей отвечает за состояние жилого дома. Некоторые работы по реконструкции или ремонту в квартире Департамент градостроительства и архитектуры не может разрешить, поскольку они могут привести к разрушению здания”, – написал Таций.
Что запрещено владельцам квартир:
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