В Кабмине заявили об окончании роста безработицы

За последние две недели количество безработных не увеличивается.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Последние две недели мы видим, что количество безработных не увеличивается. Программы, инициированные правительством, действительно работают и показывают результат. Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта уже трудоустроено только через фонды занятости, не говоря уже про такие государственные компании, как Укравтодор, Укрпочта – более 150 тысяч человек. Еще 200 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице”, – заявил глава ведомства Игорь Петрашко.

В Минэкономики утверждают, что 156 тысяч человек удалось трудоустроить только через фонды занятости за период с начала коронавируса. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тысячи – ФЛП) получают финансовую помощь от своих предприятий по программе по частичной безработице.

По состоянию на 24 июня в центры занятости поданы 136,5 тысячи пакетов документов (из них свыше 114 тысяч – от ФЛП, которые являются застрахованными лицами). Уже принято более 87 тысяч решений для осуществления выплат почти 216 тысячам работников (из них более 71 тысячи – ФЛП).

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 июля по закону о госбюджете на 2020 год увеличится один из ключевых социальных стандартов – прожиточный минимум, от которого зависит, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

С 28 апреля 2020 года действует порядок, по которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.

Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение относительно предоставления помощи по частичной безработице в период карантина.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫