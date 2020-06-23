В Нацбанке анонсировали введение "процентного свопа"

Национальный банк Украины впервые вводит “процентный своп”, который даст возможность банкам уменьшать их процентный риск.

Об этом сказал в интервью “Радио НВ” заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

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“На следующей неделе у нас будет первый тендер, так называемый “процентный своп” – это сложный финансовый продукт, которого в Украине почти никогда не было. Он позволит банкам хеджировать их процентный риск и будет способствовать долгосрочному кредитованию банками экономики и также долгосрочным инвестициям”, – сказал Чурий.

По его словам, украинские банки сталкивались с огромными рисками, в частности процентным, потому что “процентные ставки прыгали”.

“Такие инструменты фиксируют ставку на долгосрочный период, позволяют банкам проводить долгосрочное финансирование – то, чего в Украине никогда не было в национальной валюте”, – добавил заместитель главы НБУ.

Напомним, 17 июня Национальный банк заключил с Европейским банком реконструкции и развития валютный своп, по которому предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него 30 млн долл. США сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.