0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

В Нацбанке анонсировали введение "процентного свопа"

В Нацбанке анонсировали введение "процентного свопа"

Национальный банк Украины впервые вводит “процентный своп”, который даст возможность банкам уменьшать их процентный риск.

Об этом сказал в интервью “Радио НВ” заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

Читайте также: НБУ подготовился к запуску процентного свопа с банками

“На следующей неделе у нас будет первый тендер, так называемый “процентный своп” – это сложный финансовый продукт, которого в Украине почти никогда не было. Он позволит банкам хеджировать их процентный риск и будет способствовать долгосрочному кредитованию банками экономики и также долгосрочным инвестициям”, – сказал Чурий.

По его словам, украинские банки сталкивались с огромными рисками, в частности процентным, потому что “процентные ставки прыгали”.

“Такие инструменты фиксируют ставку на долгосрочный период, позволяют банкам проводить долгосрочное финансирование – то, чего в Украине никогда не было в национальной валюте”, – добавил заместитель главы НБУ.

Напомним, 17 июня Национальный банк заключил с Европейским банком реконструкции и развития валютный своп, по которому предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него 30 млн долл. США сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.