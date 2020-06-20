Автопилот Tesla теперь распознает сигналы светофора (видео)

Новая система помощи водителю в управлении авто от Tesla может распознавать сигналы светофора. В сеть выложили одно из первых видео того, как электрокар проезжает регулируемый перекресток.

Одним из главных преимуществ автомобилей от Tesla является то, что для тестирования новых систем и технологий вам не нужно покупать более современную модель.

Программное обеспечение Tesla позволяет даже увеличить мощность авто, не говоря уже об обновлении различных электронных функций.

На днях одно из таких обновлений расширило возможности автономного управления электрокара: система Tesla Autopilot научилась распознавать сигналы светофора и самостоятельно останавливаться на запрещающий сигнал.

Функция называется «Traffic Light and Stop Sign Control» и она доступна в последнем обновлении ПО электрокаров Tesla с конца июня 2020-го.

Очевидно, только для тех водителей, которые купили полный пакет Tesla Autopilot.

Новая функция позволит автомобилю автоматически останавливаться на запрещающий сигнал светофора, но вот чтобы тронуться с места на «зеленый», водителю нужно будет нажать на педаль.

Это нужно для того, чтобы избежать ошибки системы и нарушения ПДД.

Автомобиль тронется с места самостоятельно, только если впереди него будут другие машины и если вы не стоите в полосе для поворота.

В сети уже опубликовали одно из первых видео того, как работает новая функция.