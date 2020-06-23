LG представила новые OLED-телевизоры толщиной всего 20 мм (фото)

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Южнокорейская компания LG анонсировала новейшие телевизоры семейства GX Gallery: устройства выполнены по технологии OLED, которая предусматривает применение органических светодиодов.
К сожалению, разработчик пока не вдаётся в подробности о технических характеристиках панелей, ограничиваясь лишь общими фразами. Как можно видеть на изображениях, дисплей имеет рамки минимальной ширины со всех сторон.
В семейство поначалу войдут три модели — размером 55, 65 и 77 дюймов по диагонали. Очевидно, все они соответствуют формату 4К, что означает разрешение в 3840 × 2160 пикселей.
Фото: slashgear.com
Толщина корпуса телевизоров составляет менее 20 мм. Известно, что устройства оснащены встроенной аудиосистемой, а значит, могут обходиться без внешней звуковой панели.
Фото: slashgear.com
Наконец, говорится о наличии специального складного крепления, позволяющего подвешивать телевизоры вплотную к стене.
Когда и по какой цене модели семейства LG GX Gallery поступят в продажу, пока не сообщается.
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