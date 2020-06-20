Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство дало зеленый свет е-резидентству. Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на своем Telegram-канале.
“Еще одна важная новость! Правительство дало зеленый свет е-резидентству! Об этом проект я вам рассказывал еще в сентябре. И каждый день мы работаем над реализацией”, – написал он.
Что это даст. “Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским ІТ-хабом. Благодаря е-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами — прежде всего ІТ-специалистами”, – отметил он.
Читайте также: Как качество математического образования влияет на рост ІТ-индустрии
Онлайн, без необходимости посещать Украину и заполнять бумаги иностранцы будут получать:
Создан этот проект для представителей креативной индустрии — ІТ, маркетинг, реклама, гейминг.
Первые е-резиденты – иностранные ІТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.
Все е-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры.
“Планируем до конца года запустить портал е-резидентства и получим первых е-резидентов”- написал он.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости6 ч. назад - 1913 19
"Лес - не дамба": Чиновники отрицают связь между вырубкой леса и паводками5 ч. назад - 693 10
Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июляВчера, 13:49 - 2088 8
Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)Вчера, 19:00 - 5762 7
В МВД хотят усилить ответственность за оскорбление полицейского3 ч. назад - 343 5
Вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживанияВчера, 16:03 - 129293 5
Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)Вчера, 19:00 - 5762 7
Цена и количестко продаваемой "вторички" Киева в мае (инфографика)Вчера, 20:00 - 2409
В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости6 ч. назад - 1913 19
ПриватБанк начинает программу доступной ипотеки под 9,99%3 ч. назад - 1678 4
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Вчера, 13:35 - 2394 2
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Позавчера, 12:10 - 525
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1088
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 530 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1973 1