0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 252 0

Правительство дало зеленый свет е-резидентству

Правительство дало зеленый свет е-резидентству

Правительство дало зеленый свет е-резидентству. Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на своем Telegram-канале.

“Еще одна важная новость! Правительство дало зеленый свет е-резидентству! Об этом проект я вам рассказывал еще в сентябре. И каждый день мы работаем над реализацией”, – написал он.

Что это даст. “Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским ІТ-хабом. Благодаря е-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами — прежде всего ІТ-специалистами”, – отметил он.

Читайте также: Как качество математического образования влияет на рост ІТ-индустрии

Онлайн, без необходимости посещать Украину и заполнять бумаги иностранцы будут получать:

  • украинскую квалифицированнуюя электронную подпись;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • возможность открыть онлайн счет в украинском банке;
  • упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

Создан этот проект для представителей креативной индустрии — ІТ, маркетинг, реклама, гейминг.

Первые е-резиденты – иностранные ІТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.

Все е-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры.

“Планируем до конца года запустить портал е-резидентства и получим первых е-резидентов”- написал он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Минцифры предлагает ввести IT-налог. Это позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании.
  • Перейти на “IT-налог” смогут компании, которые отвечают таким требованиям: количество сотрудников компании – более 10; доля экспорта в прибыли – свыше 75%; доля зарплатного фонда в себестоимости – более 75%; средняя зарплата – не менее 5 минимальных заработных плат.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.