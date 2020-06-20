Правительство дало зеленый свет е-резидентству. Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на своем Telegram-канале.

“Еще одна важная новость! Правительство дало зеленый свет е-резидентству! Об этом проект я вам рассказывал еще в сентябре. И каждый день мы работаем над реализацией”, – написал он.

Что это даст. “Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским ІТ-хабом. Благодаря е-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами — прежде всего ІТ-специалистами”, – отметил он.

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Онлайн, без необходимости посещать Украину и заполнять бумаги иностранцы будут получать:

украинскую квалифицированнуюя электронную подпись;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

возможность открыть онлайн счет в украинском банке;

упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

Создан этот проект для представителей креативной индустрии — ІТ, маркетинг, реклама, гейминг.

Первые е-резиденты – иностранные ІТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.

Все е-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры.

“Планируем до конца года запустить портал е-резидентства и получим первых е-резидентов”- написал он.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что Минцифры предлагает ввести IT-налог. Это позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФЛП , а полноценные прозрачные компании.

Перейти на “IT-налог” смогут компании, которые отвечают таким требованиям: количество сотрудников компании – более 10; доля экспорта в прибыли – свыше 75%; доля зарплатного фонда в себестоимости – более 75%; средняя зарплата – не менее 5 минимальных заработных плат.

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