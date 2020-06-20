Укравтодор насчитал 234,4 миллиона убытков от наводнения

Наводнение в западных регионах Украины нанесло ущерб дорожному хозяйству на 234,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) в Facebook.

“Напомним, в результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня были разрушены участки дорог и искусственные сооружения на них и ограничено движение автотранспорта. Общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству, составляет 234,4 млн грн”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на сегодня, 25 июня, проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей осуществляется без ограничений

В Укравтодоре добавляют, что в Черновицкой области разрушено и повреждено 5 автомобильных дорог общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них общей ориентировочной стоимостью убытков 40,68 млн грн, в Ивано-Франковской области получили повреждения и разрушения 5 автомобильных дорог общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них ориентировочной стоимостью убытков 104,0 млн грн.

В Закарпатской области получили повреждения и разрушения 4 автомобильные дороги общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них с общей ориентировочной стоимостью убытков 23,988 млн грн, а во Львовской области в результате подтопления дороги и уровня воды над проезжей частью 25 см ограничено движение автотранспорта на дороге Т-14-19 Николаев – Жидачев – Калуш (км 43+700), объезд осуществляется по дорогам М-12 Стрый — Знаменка, Н-09 Мукачево — Львов и Т-09-10 Бурштын — Калуш.

Ориентировочная стоимость убытков составляет 65,7 млн грн (с учетом необходимости завершения работ по устройству подпорной стенки из габионов на М-06 Киев – Чоп км 625+600 – км 625+700.

В Тернопольской области произошло нанесение ила на 65 км дорог государственного значения и заилено 4 моста, 186 м. п. труб.