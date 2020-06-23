Экстремальный Porsche 718 получил 7-диапазонный "робот" (фото)

Компания Porsche выпустит модель 718 с атмосферным мотором 4.0 и роботизированной трансмиссией.

В Porsche предложили покупателям “трековые” модели Cayman GT4, Boxster Spyder, Cayman GTS 4.0 и Boxster GTS 4.0 с “роботом”. За такую комплектацию придется доплатить около 4 тысяч долларов.

Заказать новинки со 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач пока можно только в североамериканском филиале компании. Появление обновленного модельного ряда ожидается и на европейском рынке.



Фото: Motor1

За 718 в версии GTS 4.0 за “робот” придется доплатить 3730 долларов, 718 Cayman GT4 и 718 Boxster Spyder будет стоить 3210 долларов. Об изменениях динамики обновленных версий пока не сообщается.



Фото: Motor1