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Суд открыл дело о смене наблюдательного совета ПриватБанка

Суд открыл дело о смене наблюдательного совета ПриватБанка

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о смене председателя и членов наблюдательного совета ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Отмечается, что ответчиком в этом иске указан Нацбанк.

ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей”, – говорится в сообщении.

В иске просят суд признать противоправной бездеятельность НБУ, которая заключается в ненаправлении в ПриватБанк требования о смене руководителей этого банка – председателя и членов наблюдательного совета Шерон Иски, Артема Шевалева, Эрана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексеенко, Надира Шейха, Себастьяна Шенайх-Каролата, Романа Сульжика и Ольги Томаш за несоблюдение ими требований закона о безупречной деловой репутации.

Также ОАСК просят направить в ПриватБанк требование “о смене соответствующих руководителей”.

Напомним, 23 декабря 2019 года Печерский райсуд г. Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к этому же банку об “обжаловании бездействия наблюдательного совета” и об обязательстве уволить главу правления Петра Крумханзла.

По материалам Економічна Правда
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