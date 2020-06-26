Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)

Японские ученые Хироши Ишигуро и Когеи Огава создали программу “Эрика” на основе искусственного интеллекта и научили ее играть. Теперь Эрику отобрали на главную роль в фильме под названием «b», бюджет которого составит 70 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Эрику ученые научили играть на основе системы Станиславского, призванной не просто воспроизводить поведение персонажа, которого играют, но и достичь психологического погружения в него. Ее выбрали потому, что искусственный интеллект не имел жизненного опыта, на который мог бы опираться.

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«Мы должны были симулировать ее движения и эмоции путем встреч наедине — речь идет о контроле скорости ее движений, обсуждении ее чувств и обучении формированию характера и языку тела», — рассказал The Hollywood Reporter продюсер фильма «b» Сэм Хозе.

Сюжет ленты повествует об ученом, который создал программу по усовершенствованию человеческого ДНК, обнаружил связанные с ней опасности и помог выбраться из цифрового плена женщине, которую он разработай с помощью искусственного интеллекта — ее, собственно, и будет играть Эрика.

Фильм вызвались профинансировать студии Bondit Capital Media (США), Happy Moon Productions (Бельгия) и Ten Ten Global Media (США).

Часть сцен для фильма уже сняли в Японии в 2019 году, остальную часть ленты планируют снять в Европе в июне 2021 года. О дате выхода «b» пока ничего не известно.