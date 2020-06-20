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НБУ ужесточит требования к страховщикам и кредитным союзам

НБУ ужесточит требования к страховщикам и кредитным союзам

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточит требования к страховщикам и кредитным союзам.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«НБУ ужесточит требования к страховщикам, чтобы гарантировать их финансовую устойчивость. В будущем они будут все в большей степени базироваться на пакете европейского законодательства Solvency. Компании должны будут повысить качество корпоративного управления и внедрить эффективные системы внутреннего контроля. Это все будет способствовать росту доверия потребителей», – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, НБУ инициирует изменение правил регулирования страхового рынка, в частности законодательства: обновленные правила игры должны обеспечить благоприятные условия для развития платежеспособных и добросовестных страховых компаний, защитить их от проявлений недобросовестной конкуренции.

Кроме того, в сообщении отмечается, что кредитным союзам нужен импульс для развития: кредитные союзы должны восстановить доверие своих членов, повысить собственную финансовую устойчивость, расширить спектр услуг и улучшить их качество.

«НБУ планирует изменить правила регулирования кредитных союзов, в том числе через инициирование изменений в законодательство. Будут установлены более высокие требования к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля, расширен перечень инструментов привлечения фондирования, создан механизм поддержания платежеспособности членами кредитных союзов и устранены неоднозначности неприбыльного статуса», – указывается в сообщении.

По материалам Mind
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