Европейский авторынок упадет на рекордные 25% в 2020 – эксперты

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Ожидается, что продажи автомобилей в Европе упадут на рекордные 25% в этом году после того, как коронавирус привел к закрытию автосалонов и заводов и, соответственно, к падению спроса.
Как сообщает Bloomberg, в обновленном прогнозе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) указывается, что продажи в ЕС сократятся с 12,8 млн в 2019 до 9,6 млн в этом году.
Это самое низкое количество автомобилей, проданных за последние семь лет, и наибольшее снижение в процентном отношении со времени длительного восстановления отрасли после предыдущего финансового кризиса в 2008 году.
Согласно данным ACEA, авторынок в ЕС сократился на 41,5% с начала года до конца мая. Ожидается, что продажи немного восстановятся в ближайшие месяцы, когда будут сниматься карантинные ограничения и жизнь постепенно будет возвращаться к норме.
Регистрация новых автомобилей в регионе упала на 57% в годовом исчислении в прошлом месяце, но майский результат все равно продемонстрировал улучшение по сравнению с более резким спадом в апреле.
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