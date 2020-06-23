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В Минздраве рассказали о работе над системой eНealth

В Минздраве рассказали о работе над системой eНealth

В Украине развивают систему eНealth, с помощью которой можно будет уменьшить административную нагрузку на врачей и отойти от бумажных справок.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

“Первое – это обеспечить на основе данных, которые мы собираем через систему eНealth, полностью прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения в Украине. Когда пациент приходит в медицинское учреждение, информация о нем сохраняется, далее мы можем прогнозировать, что будет необходимо далее, планировать бюджетные финансы и понимать реальную ситуацию, что происходит в нашей стране. Система eНealth помогает уменьшить административную нагрузку на врачей, пришло время отойти от больших бумажных книг, в которых невозможно ничего разобрать. Дебумагизация, уход от справок. Справки должны выдаваться онлайн и быть доступными в удобном режиме”, — отметил он.

Так, по словам Кучера, главным приоритетом в работе над системой является защита персональных данных.

“Развивая систему eНealth, основным приоритетом является защита персональных данных и информации, которая находится в этих базах данных. Мы используем лучшие цифровые практики для того, чтобы управлять этой информацией… Мы только на пути разработки, но многое сделано”, — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • eНealth — это украинская информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая автоматизацию ведения учета медицинских услуг и управление медицинской информацией в электронном виде.
По материалам УНН
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