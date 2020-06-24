Наказания за долги по коммуналке - объяснения Кабмина

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С 1 октября украинцев могут начать жестче наказывать за долги по коммуналке. Это предусматривает зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 3613.
Замминистра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская объяснила основные положения документа, передает пресс-служба ведомства.
“Долги создают неравные условия для участников рынка жилищно-коммунальных услуг и повышают социальную напряженность в обществе, в частности между потребителями, добропорядочно и своевременно оплачивающими услуги, и теми, кто пренебрегает долгом по оплате”, – говорится в сообщении.
Обязательная реструктуризация задолженности. Правило будет действовать, если задолженность превышает сумму, определенную правительством по каждому виду жилищно-коммунальных услуг. Срок реструктуризации – до пяти лет при условии, что общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи. Субсидии у тех, кто оформил реуструктуризацию, забирать не будут.
Временные ограничения для должников. В частности, может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования оружием, охоты и т.д. Такие меры применяются исключительно по решению суда.
Однако, по словам Хоцяновской, законопроект уже успел обрасти мифами – в частности, миф, что за долги якобы будут забирать квартиры.
“Законом предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года это 94 460 гривен), то обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется”, – заявила чиновница.
Второй популярный миф, по ее словам, – то, что за долги якобы будут забирать 50% зарплаты.
“По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации”, – объяснила Хоцяновская.
Третий миф – о том, что в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения.
“Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией. Кроме того, законопроект предусматривает наличие комиссий на местном уровне, где будут разбираться с возможностями оплаты услуг погашением долгов”, – уверяет замминистра.
Она уточнила, что “реструктуризация надуманных долгов” тоже не соответствует действительности. Ведь если потребитель не согласится с суммой долга, он может пожаловаться в местную комиссию или обратиться сразу в суд. Также, по словам Хоцяновской, не действительна информация, что запрет о выезде за границу, пользования транспортными средствами и оружием начнет действовать сразу с принятием закона.
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