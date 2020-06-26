Sony представила новые TWS наушники (фото)

Sony наконец вошла в сегмент беспроводных наушников, представив в Индии новые модели. Компания выпустила WF-SP800N и WF-XB700 TWS, созданные для среднего и премиального сегмента в стране.

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XB700 поставляются в черном и синем цветах. Sony утверждает, что встроенная в них функция «Extra Bass» поможет наушникам лучше воспроизводить звук на низких и средних частотах.

Новинка получила 12-мм динамики, установленные на каждом наушнике, с неодимовым магнитом и поддерживает частоты в диапазоне 20-20 кГц. Она также поддерживает аудиокодеки SBC и AAC при использовании Bluetooth 5.0 для подключения.

Изготовлена новинка в соответствии со стандартом IPX4. Кроме этого, Sony обещает общее время автономной работы до 18 часов при 9 часах воспроизведения музыки. Другие функции наушников включают громкую связь, поддержку голосового помощника и порт USB-C на чехле для зарядки.



Фото из открытых источников

Что касается SONY WF-XB800, то модель предназначена для фанатов спорта, предлагая более премиальные функции. По словам производителя, настройка Extra Bass EQ предназначена для поклонников низких частот. Вкладыш будет поддерживать SBC и AAC в дополнение к Sony Reality Audio 360 для пространственного звучания.



Фото из открытых источников

Дополнительные функции включают цифровое шумоподавление с режимом объемного звука, сенсорное управление воспроизведением музыки, доступ к голосовым помощникам, таким как Alexa, Siri и Google.

Наушники вместе с чехлом дадут в целом до 18 часов при включенной функции шумоподавления. А его отключение продолжит работу до 26 часов.

WF-SP800N обойдутся в $250, а XB700 — $130.