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Acer выпустила новую линейку ноутбуков (фото)

Acer выпустила новую линейку ноутбуков (фото)

Компания Acer выпустила новую линейку ноутбуков и планшетов под названием Enduro. Устройства в рамках этой серии ориентированы на применение за пределами дома или офиса и отличаются прочным исполнением. Как отмечает производитель, продукты серии Enduro способны переживать падения, экстремальные температуры и воздействие воды. При этом они сохраняют портативность и высокую производительность.


Фото: The Verge

Одна из наиболее интересных новинок – ноутбук Enduro N3. И это единственное устройство, о котором известна информация о цене и сроках начала продаж. В Северной Америке продажи начнутся в августе по цене от $899, а в Европе, Азии и странах Среднего Востока – в июне по цене от $999. Новый Acer Enduro N3 предназначен для работников, которые работают в разных местах, включая архитекторов и организаторов мероприятий. Он имеет толщину 0,98 дюйма (24,9 мм) и массу 4,37 фунта (1,98 кг). Устройство сертифицировано по стандартам MIL-STD 810G и IP53. Первый гарантирует долговечность и защиту от ударов, падений и вибрации. Второй свидетельствует о защите от воздействия пыли и брызг воды. Устройство также содержит решение Aquafan, которое выталкивает воду со всех сторон изнутри ноутбука. Во время презентации представители компании полили модель Enduro из душа и продемонстрировали, что она по-прежнему полностью функциональна (а клавиатура осталась с рабочей подсветкой).

Что касается технических характеристик, защищённый ноутбук Acer Enduro N3 оснащён процессором Intel Core i7 10-го поколения, оперативной памятью DDR4 объёмом 32 ГБ и твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ. В качестве опции может устанавливаться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX230. В устройстве также реализованы различные функции обеспечения безопасности, включая систему Acer Enduro Management Suite (AEMS) для централизованного управления устройствами в корпоративной среде.


Фото: The Verge

Новая линейка также включает ноутбук Enduro N7. Особенностью этой модели является использование двух батарей, одна из которых поддерживает возможность горячей замены. Благодаря двойной батарее ноутбук может работать без подзарядки до 10 часов. Новинка также включает сканер отпечатков пальцев и процессор Intel Core i5-8250U (8-го поколения).

Кроме того, пользователям будут доступны и защищённые 10-дюймовые планшеты с ОС Windows. Модель Enduro T5 содержит процессор Intel Core m3 7-го поколения и съёмную батарею с автономностью до 10 часов. В то же время Enduro T1 выполнена на базе чипа Intel Celeron и может комплектоваться опциональной клавиатурой. Также пользователям будет доступна 8-дюймовая модификация Enduro T1. Все планшеты поддерживают возможность использования перчаток.

По материалам ITC.ua
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