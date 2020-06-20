Налоговая анонсировала борьбу с теневым рынком табака

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В Государственной налоговой службе (ГНС) в ближайшее время планируют ряд мероприятий, направленных на детенизацию рынка подакцизных товаров. С этой целью налоговая налаживает диалог с представителями компаний табачной отрасли, ведь борьба с нелегальным рынком невозможна без участия добросовестных налогоплательщиков.
Об этом заявил глава налоговой службы Алексей Любченко.
“Мы объявили борьбу с нелегальной продукцией на рынке подакцизных товаров. Проанализировали работу отрасли, обозначили проблемные моменты, обнаружили схемы и сейчас начинаем их разрушать. Это будут непопулярные меры, но мы их проведем, конечно, учитывая карантинные предосторожности”, – сказал Любченко во время встречи с табачными компаниями.
В Налоговой подчеркивают, что платежи табачных компаний в госбюджет достигают более 10% среди всех поступлений, и благодаря налаженной работе в этом месяце тоже ожидается выполнение плана.
“За прошлый месяц все плановые показатели были выполнены, за этот месяц – тоже видим, что выполнение плана будет положительным. Поэтому проблем с доведенными показателями у нас нет, рынок в целом работает эффективно. Кроме того, мы договорились на уровне технических специалистов создать рабочие группы, чтобы более детально проработать проблемные вопросы. Все компании положительно откликнулись на это предложение, поэтому диалог прошел успешно”, – заявил глава Офиса крупных налогоплательщиков Николай Чмерук.
По его словам, борьба с нелегальным рынком невозможна без участия бизнеса, который ведет свою деятельность прозрачно, ведь именно честные налогоплательщики несут убытки из-за махинаций и использования различных схем теневым рынком. В свою очередь, табачные компании выразили готовность сотрудничать с налоговиками в этом направлении.
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