Паводки на Прикарпатье: УЗ отменила семь пригородных поездов

“Укрзализныця” отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях на Прикарпатье в связи с масштабными паводками.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, с 24 июня не будут курсировать 4 пригородные поезда: Коломыя – Снятын, Снятын – Коломыя, Ворохта – Ивано-Франковск и Ивано-Франковск – Ворохта.

Также с 25 июня Укрзализныця отменила курсирование 3 поездов: Снятын – Коломыя, Коломыя – Снятын, Ворохта – Ивано-Франковск.

В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой “Укрпочтой” посылок, писем и пенсии.

В среду Шмыгаль, облетая Западную Украину, заявил, что нынешний потоп превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Непогода уже нанесла Закарпатской области ущерб на 125 млн гривен.