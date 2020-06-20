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В 2020 году падение ВВП Украины может составить 5,3% — прогноз КШЭ

В 2020 году падение ВВП Украины может составить 5,3% — прогноз КШЭ

Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 5,3%, инфляция – ускориться до 5,5-5,7%, а курс гривны к доллару составит 27,9 – 28,1.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Киевской школы экономики.

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“Потребительская инфляция продолжила замедляться и в мае обновила свой минимум с 2013 года – 1,7% г/г. В дальнейшем ожидается восстановление спроса и цены на энергоносители и некоторое ослабление обменного курса гривны до конца года – эти факторы обуславливают ускорение инфляции до 5,5 – 5,7% к концу года”, – говорится в прогнозе.

“Низкая инфляция позволила НБУ снизить учетную ставку до самого низкого в истории уровня – 6%. Это стало сюрпризом для большинства прогнозистов, которые в среднем предсказывали ставку на конец этого года около 6,5% и ее маржинальное снижение в следующем году”, – добавили в КШЭ.

По материалам Економічна Правда
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