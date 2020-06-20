В 2020 году падение ВВП Украины может составить 5,3% — прогноз КШЭ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 5,3%, инфляция – ускориться до 5,5-5,7%, а курс гривны к доллару составит 27,9 – 28,1.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе Киевской школы экономики.
Читайте также: Кризис углубляется: НБУ назвал пять причин падения украинской экономики
“Потребительская инфляция продолжила замедляться и в мае обновила свой минимум с 2013 года – 1,7% г/г. В дальнейшем ожидается восстановление спроса и цены на энергоносители и некоторое ослабление обменного курса гривны до конца года – эти факторы обуславливают ускорение инфляции до 5,5 – 5,7% к концу года”, – говорится в прогнозе.
“Низкая инфляция позволила НБУ снизить учетную ставку до самого низкого в истории уровня – 6%. Это стало сюрпризом для большинства прогнозистов, которые в среднем предсказывали ставку на конец этого года около 6,5% и ее маржинальное снижение в следующем году”, – добавили в КШЭ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроектВчера, 10:04 - 7456 11
Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июляВчера, 13:49 - 1549 7
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посолВчера, 11:29 - 4586 7
ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточкеПозавчера, 20:02 - 6363 5
Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)Вчера, 19:00 - 1781 4
Вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживанияВчера, 16:03 - 67942 3
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроектВчера, 10:04 - 7456 11
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посолВчера, 11:29 - 4586 7
Цена и количестко продаваемой "вторички" Киева в мае (инфографика)Вчера, 20:00 - 1991
Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)Вчера, 19:00 - 1781 4
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Вчера, 13:35 - 1552 2
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Позавчера, 12:10 - 467
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1038
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 507 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1936 1