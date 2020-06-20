Межбанк: крупные игроки стали главными драйверами по курсу

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – среда на валютном рынке прошла достаточно активно, а курсовой тренд полностью зависел от действий и задач всего нескольких крупных игроков.
НБУ сегодня в торгах не участвовал.Так что главными драйверами по курсу 24 июня остались две крупные категории участников торгов – нерезиденты (они активно скупали валюту через СИТИбанк, что собственно и привело к подорожанию доллара в течение дня) и местные крупные компании-продавцы валюты (сегодня от их имени выступали как представители аграриев и металлургов, так и затем Укргазбанк, который при росте котировок вышел с продажей валюты по слухам все того же Нафтогаза и его структур).
Наш малообъемный рынок очень восприимчив к любым выходам на торги компаний с покупками или продажами валюты на общие суммы от $20 -30 млн, и такие сделки уже могут существенно влиять на курс. Что уже тогда говорить об объемах операций свыше $40-50 млн.
По факту – спрос превышал предложение за счет покупок нерезидентов, что и привело к постепенному росту курса с утренних 26,58/26,61 гривен до 26,68/26,71 к концу дня.
Ход торгов:
Спрос превышал предложение с самого начала сессии и к 11 часам доллар вырос с 26,58/26,61 до 26,615/26,635 гривен, а к 12:00 и вовсе – до 26,65/26,67. НБУ в процесс не вмешивался, а нерезиденты своими покупками через СИТИбанк достаточно быстро раззадорили не только прямых продавцов валюты, но и спекулянтов.
Ближе к обеду и сразу после него котировки еще оставались в пределах 26,65/26,67 гривен за доллар, а Укргазбанк начал продавать валюту (предположительно Нафтогаза) на пике роста курса.
Как только нерезиденты закончили свои покупки, а Укргазбанк свои продажи – на межбанке остались в основном спекулянты и мелкие запоздавшие покупатели. Это позволило первым достаточно безболезненно “разогреть” котировки до 26,66/26,69 к 15 часам и до 26,68/26,71 гривен за доллар к окончанию торгов.
Главные события 24 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,65 / 26,68
евро – 30,08 / 30,11
российский рубль – 0,3852 / 0,3860
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1276 / 1,1278
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