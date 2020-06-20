В Киеве построят более 10 транспортных развязок

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели строительство многоуровневых транспортных развязок в основном в периферийной части города и на левом берегу. Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне столицы.
Об этом сообщили на сайте КГГА со ссылкой на “Киевгенплан”.
Перечень, где запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок:
“Разработчики проекта Генплана решили отказаться от строительства транспортных развязок в разных уровнях в центральной части города. В пределах Малой окружной дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и др.) предполагается соорудить их только на продолжении Железнодорожного шоссе. Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и правобережная предмостная развязка на Подольском мостовом переходе”, – сообщил начальник коммунальной организации “Киевгенплан” Сергей Броневицкий.
“В то же время в проекте Генплана Киева акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности скоростного внеуличного. Предполагается, что со временем именно общественный транспорт будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров”, – добавил Броневицкий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроектВчера, 10:04 - 7143 14
Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июляВчера, 13:49 - 1363 7
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посолВчера, 11:29 - 4158 7
ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточкеПозавчера, 20:02 - 6170 4
Вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживанияВчера, 16:03 - 55361 3
Вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживанияВчера, 16:03 - 55361 3
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроектВчера, 10:04 - 7143 14
Шмыгаль анонсировал постепенное уменьшение ставок по депозитам и кредитамВчера, 09:00 - 5381 2
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посолВчера, 11:29 - 4158 7
Цена и количестко продаваемой "вторички" Киева в мае (инфографика)Вчера, 20:00 - 1764
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Вчера, 13:35 - 1370 2
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Позавчера, 12:10 - 450
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1030
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 500 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1921 1