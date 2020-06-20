В Киеве построят более 10 транспортных развязок

Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели строительство многоуровневых транспортных развязок в основном в периферийной части города и на левом берегу. Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне столицы.

Об этом сообщили на сайте КГГА со ссылкой на “Киевгенплан”.

Перечень, где запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок:

на Харьковской площади;

на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой,

на проспекте Романа Шухевича,

на ул. Братиславской;

на ул. Оноре де Бальзака;

на Дарницкой площади;

на ул. Привокзальной;

около станции метро “Черниговская”;

на проспекте Академика Палладина;

на Большой окружной дороге;

на площади Валерия Марченко.

“Разработчики проекта Генплана решили отказаться от строительства транспортных развязок в разных уровнях в центральной части города. В пределах Малой окружной дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и др.) предполагается соорудить их только на продолжении Железнодорожного шоссе. Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и правобережная предмостная развязка на Подольском мостовом переходе”, – сообщил начальник коммунальной организации “Киевгенплан” Сергей Броневицкий.

“В то же время в проекте Генплана Киева акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности скоростного внеуличного. Предполагается, что со временем именно общественный транспорт будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров”, – добавил Броневицкий.