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В Киеве построят более 10 транспортных развязок

В Киеве построят более 10 транспортных развязок

Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели строительство многоуровневых транспортных развязок в основном в периферийной части города и на левом берегу. Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне столицы.

Об этом сообщили на сайте КГГА со ссылкой на “Киевгенплан”.

Перечень, где запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок:

  • на Харьковской площади;
  • на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой,
  • на проспекте Романа Шухевича,
  • на ул. Братиславской;
  • на ул. Оноре де Бальзака;
  • на Дарницкой площади;
  • на ул. Привокзальной;
  • около станции метро “Черниговская”;
  • на проспекте Академика Палладина;
  • на Большой окружной дороге;
  • на площади Валерия Марченко.

“Разработчики проекта Генплана решили отказаться от строительства транспортных развязок в разных уровнях в центральной части города. В пределах Малой окружной дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и др.) предполагается соорудить их только на продолжении Железнодорожного шоссе. Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и правобережная предмостная развязка на Подольском мостовом переходе”, – сообщил начальник коммунальной организации “Киевгенплан” Сергей Броневицкий.

“В то же время в проекте Генплана Киева акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности скоростного внеуличного. Предполагается, что со временем именно общественный транспорт будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров”, – добавил Броневицкий.

По материалам ТСН
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