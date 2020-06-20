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Telegram запустил в бета-версии функцию видеозвонков

Telegram запустил в бета-версии функцию видеозвонков

Мессенджер Telegram представил функцию видеозвонков – она тестируется в бета-версии приложения для iOS.

Об этом сообщается в канале Telegram Info.

“Для активации видеозвонков нужно зайти в дебаг-меню настроек (10 нажатий на шестеренку), в самом низу включить переключатель “Experimental Feature”. После этого в меню профиля появится кнопка “Видеовызов”.

Для осуществления видеозвонков у собеседника должна быть установлена такая же бета-версия под номером 6.3 и активирована соответствующая функция видеозвонков”, – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Telegram заявил о планах создать технологию безопасных групповых видеозвонков.

По материалам Економічна Правда
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