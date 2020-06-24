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МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики

МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году. Также ожидается более медленное восстановление в 2021 году.

Об этом говорится в обновленном прогнозе МВФ.

Согласно данным фонда, прогнозируется, что мировая экономика сократится на 4,9% в 2020 году, что на 1,9 п.п. ниже апрельского прогноза. За падением последует частичное восстановление с ростом на 5,4% в 2021 году, что ниже, чем предыдущий прогноз (5,8%).

“Сейчас мы прогнозируем более глубокую рецессию в 2020 году и более медленное восстановление в 2021 году”, – говорится в сообщении.

Эти прогнозы предполагают совокупные потери мировой экономики за два года (2020-2021 годы) в размере более 12 трлн долларов.

В то же время в МВФ отмечают высокую неопределенность прогнозов, поскольку медицинского решения проблемы коронавируса не найдено, а пути выход из кризиса неясны.

Как отмечается в сообщении МВФ, пандемия COVID-19 заставила закрыть страны, что помогло сдержать вирус и спасти жизни, но также спровоцировало худшую рецессию со времен Великой депрессии.

МВФ прогнозирует синхронизированный глубокий спад в 2020 году как для стран с развитой экономикой (-8 ), так и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (-3; 5%, если исключить Китай). При этом более чем в 95% странах снизятся доходы на душу населения.

По материалам РБК-Украина
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