Dragon Capital приобрела логистический комплекс под Киевом

Компания Dragon Capital закрыла сделку по приобретению фармацевтического логистического комплекса Фалби общей площадью 13,8 тыс. кв. м.

Специализированный фармацевтический логистический комплекс был введен в эксплуатацию в 2009 году и расположен возле с. Святопетровское, в Киево-Святошинском районе Киевской области, сообщили в Dragon Capital.

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Объект был приобретен в рамках процедуры исполнения судебного решения на торгах, организованных государственной системой электронных торгов СЕТАМ в интересах Укрэксимбанка как кредитора.

«Фалби станет одиннадцатым логистическим объектом и первым специализированным фармацевтическим складом в нашем портфеле логистической недвижимости, который сейчас включает в себя одиннадцать объектов, общей площадью 335 тыс. кв. м. На сегодня складские площади составляют почти половину нашего портфеля коммерческой недвижимости», — рассказал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Эта сделка стала второй, в которой Dragon Capital сотрудничал с государственными банками Украины после покупки специализированного холодильного комплекса Арктика у Ощадбанка в 2019 году.

Справка Finance.ua:

Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающая в сфере инвестиций и финансовых услуг.

Dragon Capital является инвестором издательского дома Медиа-ДК.