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Dragon Capital приобрела логистический комплекс под Киевом

Dragon Capital приобрела логистический комплекс под Киевом

Компания Dragon Capital закрыла сделку по приобретению фармацевтического логистического комплекса Фалби общей площадью 13,8 тыс. кв. м.

Специализированный фармацевтический логистический комплекс был введен в эксплуатацию в 2009 году и расположен возле с. Святопетровское, в Киево-Святошинском районе Киевской области, сообщили в Dragon Capital.

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Объект был приобретен в рамках процедуры исполнения судебного решения на торгах, организованных государственной системой электронных торгов СЕТАМ в интересах Укрэксимбанка как кредитора.

«Фалби станет одиннадцатым логистическим объектом и первым специализированным фармацевтическим складом в нашем портфеле логистической недвижимости, который сейчас включает в себя одиннадцать объектов, общей площадью 335 тыс. кв. м. На сегодня складские площади составляют почти половину нашего портфеля коммерческой недвижимости», — рассказал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Эта сделка стала второй, в которой Dragon Capital сотрудничал с государственными банками Украины после покупки специализированного холодильного комплекса Арктика у Ощадбанка в 2019 году.

Справка Finance.ua:

  • Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающая в сфере инвестиций и финансовых услуг.
  • Dragon Capital является инвестором издательского дома Медиа-ДК.
  • В 2016−2020 годах Dragon Capital совместно с иностранными партнерами инвестировали в недвижимость более $600 млн, из них более $500 млн — это Киев и Киевская область.
По материалам НВ
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