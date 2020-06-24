Интерес украинцев к жилью эконом-класса снизился — НБУ

Вынужденная самоизоляция из-за пандемии коронавируса ускорила трансформацию спроса на рынке жилья: инвесторы все больше предпочитают объекты повышенной комфортности.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Национального банка.

«В Украине спрос является ключевым фактором, определяющим состояние рынка жилья. Покупатели быстро отреагировали на рост неопределенности из-за пандемии: по свидетельствам застройщиков, во время карантина покупательская активность снизилась на 40%. Как следствие появился пласт отложенного спроса, который постепенно реализуется после снятия ограничений. Уже в конце мая рынок начал заметно оживать. Тем временем вынужденная самоизоляция ускорила трансформацию спроса: инвесторы все больше предпочитают объекты повышенной комфортности, спроектированные по концепции “live-work-play”. А вот интерес покупателей к жилью экономкласса резко снизился», — рассказали в НБУ.

В Нацбанке считают, что в целом спрос на жилье в течение ближайших двух лет вряд ли заметно будет расти. Его будут подавлять длительное снижение доходов населения и ухудшение потребительских настроений. Однако снижения спроса также не будет, ведь за последние годы жилье стало доступнее по цене. Также благодаря снижению уровня инфляции и ставок по ипотеке его покупку будет проще профинансировать в кредит, считают в НБУ.

«За время карантина недвижимость на вторичном рынке подешевела всего на 2%. А тем временем гривневые цены на новое жилье после небольшой временной коррекции вернулись к уровню начала карантина. В годовом измерении стоимость недвижимости все же выросла: в конце мая жилье на первичном рынке подорожало на 9,1% год к году в гривне. Ожидается, что цены и в дальнейшем будут понемногу идти вверх, слегка подогретые ослаблением гривны и низкой маржинальностью застройщиков. Девелоперы также настроены оптимистично: почти половина опрошенных в мае застройщиков ожидает роста цен на жилье, что вдвое выше докарантинного показателя февраля», — добавили в НБУ.

По данным НБУ, рост уровня доступности жилья остановился впервые за десятилетие.

«Если цены на недвижимость выросли, то на ее аренду, наоборот, упали. Вместе с резким замедлением доходов населения это прекратило продолжающийся рост уровня доступности жилья: за четыре месяца этого года показатели Cost-to-income и Price-to-rent несколько выросли. Большую доступность жилья могло бы обеспечить ипотечное кредитование. В Украине за счет банковских ссуд финансируется менее десятой части сделок по приобретению нового жилья. За первых четыре месяца текущего года портфель ипотеки уменьшился на 1,5%, прежде всего из-за нетипично низкого уровня кредитования в апреле. Однако в дальнейшем роль ипотеки на рынке жилья будет расти», — рассказали в НБУ.

В отличие от прошлых кризисов в Украине, сейчас масштабной трансформации рынка жилья не ожидается. Дальнейшее ослабление карантинных ограничений восстановит баланс на рынке, говорится в отчете.

Коммерческая недвижимость потерпела больший удар: растет вакантность, арендные ставки снижаются, а новое строительство пока откладывается. Этот шок должен быть более длительным, но сегмент постепенно будет восстанавливаться вместе с восстановлением деловой активности.