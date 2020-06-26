0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Xiaomi представила камеру наблюдения с круговым обзором (фото)

Xiaomi представила камеру наблюдения с круговым обзором (фото)

Многие камеры видеонаблюдения оснащаются поворотным механизмом для расширения угла обзора, но такая конструкция увеличивает цену устройства. Как решение обеих проблем компания Xiaomi представила доступную модель XVV Smart Panoramic Camera с неподвижной оптикой и функцией панорамной съемки.

Читайте также: Xiaomi запатентовала в смартфоне новый механизм выезжающей камеры

Благодаря объективу типа “рыбий глаз” и возможности установки на потолке новинка способна осуществлять панорамную съемку на 360°. Такая опция позволяет захватывать в кадр все помещение без слепых зон. При настенном монтаже угол обзора камеры составляет 180°.


Фото: 24 канал

Устройство оснащено 2-мегапиксельным сенсором и может записывать видео с разрешением 1080p, а также поддерживает функцию ночной съемки благодаря встроенным инфракрасным излучателям. Их свет не виден для человеческого глаза и не влияет на качество картинки. Еще одной особенностью гаджета стал встроенный интерком для голосовой связи.


Фото: 24 канал

Управление камерой осуществляется с помощью мобильного приложения MIJIA, а просматривать картинку в реальном времени можно на смартфонах, планшетах, телевизорах и экранах умных. Новинка поддерживает кодирование видео H.265, оснащена модулем Wi-Fi (2,4 ГГц) и слотом для карт памяти объемом до 128 ГБ.

Стоимость Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera в Китае составляет 24 доллара (638 гривен).

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.