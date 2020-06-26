Xiaomi представила камеру наблюдения с круговым обзором (фото)

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Многие камеры видеонаблюдения оснащаются поворотным механизмом для расширения угла обзора, но такая конструкция увеличивает цену устройства. Как решение обеих проблем компания Xiaomi представила доступную модель XVV Smart Panoramic Camera с неподвижной оптикой и функцией панорамной съемки.
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Благодаря объективу типа “рыбий глаз” и возможности установки на потолке новинка способна осуществлять панорамную съемку на 360°. Такая опция позволяет захватывать в кадр все помещение без слепых зон. При настенном монтаже угол обзора камеры составляет 180°.
Фото: 24 канал
Устройство оснащено 2-мегапиксельным сенсором и может записывать видео с разрешением 1080p, а также поддерживает функцию ночной съемки благодаря встроенным инфракрасным излучателям. Их свет не виден для человеческого глаза и не влияет на качество картинки. Еще одной особенностью гаджета стал встроенный интерком для голосовой связи.
Фото: 24 канал
Управление камерой осуществляется с помощью мобильного приложения MIJIA, а просматривать картинку в реальном времени можно на смартфонах, планшетах, телевизорах и экранах умных. Новинка поддерживает кодирование видео H.265, оснащена модулем Wi-Fi (2,4 ГГц) и слотом для карт памяти объемом до 128 ГБ.
Стоимость Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera в Китае составляет 24 доллара (638 гривен).
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