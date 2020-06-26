Как конструктор: Голландская компания будет строить плавучие экодома (фото)

Британские архитекторы и голландские строители объединились, чтобы представить проект плавучих экологических домов, которые можно собирать, как конструктор. Обещают солнечные панели, системы переработки дождевой воды и возможность в любой момент изменить вид из окна.

Дизайн-студия Grimshaw и строительная компания Concrete Valley совместно разработали проект модульных плавучих домов Modular Water Dwellings. У них много плюсов, но три основных – это мобильность, способность выдерживать климатические изменения и энергетическая автономность, пишет BI.

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Стандартизированные элементы для сборки плавучих домов будут изготавливать на фабрике, как детали конструктора. Такой подход используют многие производители модульных домов, для того чтобы сделать продукцию доступнее и позволить покупателям подобрать дизайн под их нужды.

Дизайнеры назвали невысокую стоимость и устойчивость к изменениям окружающей среды основными преимуществами проекта, который, по их словам, будет предлагать “доступное жилье, свободное от ограничений наземного строительства и стойкое к растущей угрозе от повышения уровня моря”.



Модели плавучих домов. Фото: 24 канал

Фабрика Concrete Valley расположена в Нидерландах, а дома будут собираться прямо возле прибрежной зоны, чтобы потом сразу же можно было отбуксировать их заказчику. Это также уменьшит затраты, поскольку компании не нужно платить за аренду сборочных цехов.

По словам дизайнеров, они предлагают покупателям “доступное жилье, свободное от ограничений, свойственных домам на суше”. Стоит отметить, что согласно прошлогоднему отчету ООН, уровень мирового океана в ближайшие 80 лет может вырасти более чем на метр, и сотни миллионов жителей прибрежных регионов могут остаться без своего жилья.



Модели плавучих домов. Фото: 24 канал

В роли системы охлаждения конструкторы используют воду под домом. Верхний уровень покрыт солнечными панелями для генерации энергии днем, и системой сбора и очистки дождевой воды. Теплообменники создают общий запас энергии, если несколько таких домов плавают рядом. Тогда в потенциале дома становятся независимыми.

Весь остальной дизайн также создан с идеей минимального расхода энергии. Каждый уровень хорошо изолирован, а на плоских крышах можно разбивать сады. Пока конструкторы работают над прототипом, так что окончательная цена такого дома в продаже не определена, как и стоимость его эксплуатации.